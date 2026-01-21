Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Temporal marítim

De nord a sud: la borrasca Harry deixa un impactant “tsunami” a Almassora i danys importants a Tavernes de la Valldigna

Aemet rebaixa l’avís per a este dimecres després d’una jornada molt adversa en les costes valencianes

La mar es menja el passeig marítim d’Almassora

Redacción Levante-EMV

Lucía Prieto

Lucía Prieto

València

El pas de la borrasca Harry per la Comunitat Valenciana va deixar ahir al seu pas danys greus en zones costaneres i imatges impactants de nord a sud. La d’este dimarts va ser una jornada adversa amb vents forts i una maror ciclònica que va alçar ones de fins a quatre metres que van causar destrosses importants. Una vesprada marcada per l’avís taronja d’Aemet per fenòmens costaners des del litoral nord de Castelló fins al litoral nord d’Alacant, i groc en el sud d’esta província.

Almassora va ser una de les localitats més castigades pel temporal. Ahir a la vesprada, una ona espectacular, una cosa semblant a un tsunami, va superar l’arenal i va colpejar el passeig. Els carrers més pròxims a la mar van quedar completament negats i l’aigua es va colar en les primeres cases.

El temporal també es va encruelir amb Tavernes de la Valldigna, a on l’aigua va arribar a derrocar la terrassa del primer pis d’un bloc d’apartaments que va haver de ser desallotjat de manera preventiva. En este, segons fonts municipals, hi havia una desena d’ocupants, tres famílies, que van resultar il·lesos.

La borrasca Harry deja graves daños en un edificio de Tavernes de la Valldigna

La borrasca Harry deixa danys greus en un edifici de Tavernes de la Valldigna / Eva Palomares

Destrosses en passejos marítims

Les costes de la província de València s’han vist exposades als fenòmens costaners de Harry, que han deixat destrosses i inundacions en passejos i primeres línies. En les platges del sud de València, l’aigua va superar la franja d’arena i va arribar a entrar a les cases. Tant les platges de Pinedo com el Saler o el Perellonet es van veure afectades per l’onatge, i, concretament, en esta última pedania, les ones van arribar a entrar als apartaments que no estan protegits per un passeig marítim.

Las olas rompen cotra el paseo marítimo de Pinedo.

Les ones trenquen contra el passeig marítim de Pinedo / F. Calabuig

Al Perelló, la mar va inundar el passeig marítim en la zona del Socarrat, a on va superar les infraestructures costaneres. La situació també va ser preocupant a Cullera, a on trams grans de platja, com en el Marenyet, pràcticament van desaparéixer. En alguns punts, l’aigua va arribar a depassar la costa i va arribar a la carretera.

Més al nord, en les platges de Corint i la Malva-rosa, a Sagunt, la mar va inundar parcs i va arribar a diverses vies urbanes. La Policia Local va haver de rescatar, amb tot terrenys, huit persones d’un càmping.

El temporal també va esborrar les platges del Puig i la Pobla de Farnals. Les ones van superar els més de 30 metres d’arenals i van arribar al passeig al Puig. En el municipi veí i també costaner, la Pobla de Farnals, el consistori va instal·lar uns taulons, davant de la previsió meteorològica, per a contindre l’impacte de les ones. Encara així, la platja va ser engolida per la mar i va quedar repleta de roques.

Borrasca Harry: més estralls en la platja de Dénia destrossada fa sis anys per Gloria

Alfons Padilla

Finalment, a Dénia, a la Marina Alta, la mar va tornar a castigar durament la platja del Blay Beach, ja molt degradada des del temporal Gloria (2020), i va sumar més danys a una zona que encara conserva enderrocs d’episodis anteriors.

