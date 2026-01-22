Incidències
Adif manté les limitacions de velocitat en la línia de l’AVE Madrid-València
Els trens experimenten retards de més de 30 minuts sobre l’horari previst
Els maquinistes estan informant de noves vibracions en parts del traçat
L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) manté les restriccions de velocitat en diversos punts de la línia d’alta velocitat Madrid-València. Tal com ha confirmat el responsable de la xarxa ferroviària espanyola, la línia manté quatre punts de velocitat limitada a 160 quilòmetres per hora (actius des d’ahir) i cinc més de 200 quilòmetres per hora en diversos punts concrets del traçat.
Tal com van confirmar ahir fonts d’Adif, diversos maquinistes van comunicar incidències en almenys quatre punts de la línia, i, per protocol, es va decidir aplicar una restricció de velocitat a 160 quilòmetres per hora fins que els tècnics de control i revisió de la infraestructura pogueren revisar de matinada l’estat real de les vies amb els combois auscultadors.
De moment, i malgrat que en principi estava previst recuperar la velocitat habitual, Adif ha decidit mantindre les restriccions després de rebre nou comunicacions de maquinistes sobre vibracions en la línia.
Els punts a on s’ha limitat la velocitat a 160 quilòmetres
Seguixen actius, per tant, els límits de velocitat a 160 quilòmetres per hora en l’agulla de Villarrubia de Santiago (Toledo). Eixe mateix límit de 160 km/h s’ha imposat en el punt quilomètric 292 de la via dos entre Minglanilla (Conca) i Caudete de las Fuentes (València), en un tram d’un quilòmetre. Així mateix, s’ha limitat a 200 km/h la velocitat en un tram de 700 metres del quilòmetre 222 de la via dos entre Conca i Monteagudo de las Salinas.
Retards i queixes dels passatgers
Estes limitacions, que van obligar a fer maniobres constants d’acceleració i desacceleració, van provocar un efecte cascada en el trànsit de la línia, amb retards mitjans de 30 minuts en la majoria de trens. Alguns trens, a més, van experimentar problemes per l’efecte acumulatiu d’estos retards, i, com en el cas d’un comboi de Ouigo, van romandre parats a l’espera de recuperar la marxa.
