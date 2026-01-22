Transport
La Generalitat treballa per a aconseguir connexions directes amb la Xina i diverses ciutats dels Estats Units
La consellera de Turisme reconeix converses amb aerolínies que operen als Estats Units i fixa l’interés en Miami, Orlando, Dallas i Nova York
La Generalitat Valenciana treballa per a aconseguir una connexió directa amb la Xina des dels aeroports valencians de Manises o l’Altet. La consellera de Turisme, Marian Cano, ha reconegut l’interés del Consell per guanyar presència en el mercat asiàtic, com ja va avançar ahir el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca. El punt de mira de la Generalitat està al Japó, que no tindria connexió directa, i, sobretot, la Xina.
De manera paral·lela, el Consell treballa per a aconseguir connectar la Comunitat Valenciana amb diverses ciutats dels Estats Units. A l’anhelat vol entre València i Nova York se suma l’interés per altres ciutats, com Miami i Orlando (Florida) o Dallas (Texas). La Generalitat conversa amb aerolínies que operen eixes rutes i que hi estan interessades. Les aerolínies han comunicat que treballen en això, però que, en estos moments, necessiten augmentar les seues plantilles i flotes d’avions.
Cano ha subratllat que les negociacions més avançades són per a enllaçar la C. Valenciana amb els Estats Units. “La connexió amb Mont-real està funcionant molt bé. És una porta d’entrada per a arribar allí”, ha assenyalat.
Xina
Preguntada per la connexió amb la Xina, seria amb Pequín o Shanghai, ha puntualitzat que “s’ha de veure”. “Un dels hàndicaps que estem tenint a l’hora d’aconseguir eixes noves connexions és la disponibilitat d’aeronaus i de personal de tripulació. És el que està condicionant. Alguna aerolínia ens ha traslladat que té clar que (la Comunitat Valenciana) és una destinació potencial, però està a l’espera de més avions”. Això s’ha produït amb les aerolínies que operen amb els Estats Units.
“El mercat està condicionat per la recepció d’avions. Fins que no els tinguen, no poden obrir eixes noves rutes”, ha subratllat. “Tenim alguna aerolínia que ens ha dit que sí que té en la seua previsió operar amb la Comunitat Valenciana, però cal esperar”, ha reiterat.
Cano ha explicat que la Generalitat busca “vols de llarga distància”, i, encara que ha reconegut que la connexió amb Nova York està treballada, ha obert la porta a altres opcions complementàries. “Hi ha àrees dels Estats Units amb un dinamisme important i que, per a la Comunitat Valenciana, poden ser molt potents, com Miami, Dallas i Orlando”, ha precisat.
Millor ciutat del món per a viure
La designació de València com a millor ciutat del món per a viure per mitjans especialitzats com la revista Forbes està darrere de l’interés del mercat estatunidenc per la Comunitat Valenciana. “Hem vist com s’ha incrementat el nombre de turistes estatunidencs”, ha recalcat Cano.
Cano considera que esta classe de connexions suposa un revulsiu. “A Mont-real ens vam reunir amb operadors turístics i vam comprovar que s’ha obert una finestra d’oportunitat molt important. A més, ha arribat en un moment en el qual els canadencs han obert les seues mires (més enllà dels Estats Units)”.
Ampliació de l’Altet i Manises
La consellera ha insistit en la importància d’escometre la inversió en l’aeroport alacantí de l’Altet per a una segona pista i en l’ampliació de Manises. “És un problema que assenyala la societat des de fa temps. En el cas de l’Altet, ha arribat als 20 milions de passatgers. La mateixa Aena ha reconegut que l’aeroport d’Alacant està arribant a un punt que consideren crític”.
