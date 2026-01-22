Loriguilla repara camins destrossats per la dana i els protegix davant de possibles incendis forestals
La localitat continua amb la reconstrucció del seu terme municipal amb la millora d’accessos i la creació de zones humides per a la fauna, a més de treballs de prevenció
El municipi de Loriguilla avança en la reconstrucció dels danys causats per la dana del 29 d’octubre de 2024. El primer tinent d’alcalde, Carlos Rodado, va estar ahir sis hores recorrent el vell terme de la Serrania “per a comprovar l’estat de camins, dics i infraestructures que van ser destrossats per la dana”.
Així, Rodado va poder comprovar en primera persona els treballs duts a terme per Tragsa, que qualifica d’“encomiables i sorprenents”. “Molts camins s’han refet i millorat; uns altres, que eren simples senderes, ara són camins perfectament transitables, i alguns han sigut asfaltats”, explica l’edil.
En este context, detalla que zones arrasades el 29-O com Juan Gijón, el turó La Fuente o llocs com la bassa La Maja Seca tenen “camins operatius i zones humides plenes d’aigua per a la fauna salvatge”.
Altres espais com Dorce i la rambla Almoraya també han recuperat el pas, encara que Rodado va assenyalar que “encara queden residus vegetals per retirar”.
Protecció incendis forestals
D’altra banda, la brigada Emerge està obrint faixes i netejant la zona de Medién, uns treballs pensats a protegir la muntanya davant de possibles incendis forestals.
“Continua la reconstrucció del terme, a bon ritme i amb enormes resultats”, sentencia Carlos Rodado.
