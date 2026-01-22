El MuVIM presenta “Concerts al MuVIM 2026”, un cicle de música clàssica de gener a novembre
El museu de la Diputació de València inaugurarà el seu programa el 25 de gener amb Equip Solnegre, que interpretarà Broken Music, un concert de lute songs angleses del segle XVII, amb entrada gratuïta
El MuVIM presenta el seu programa anual de recitals “Concerts al MuVIM 2026”, format per una selecció de compositors i intèrprets que, de gener a novembre, convertiran la sala d’actes del museu de la Diputació de València en un espai de diàleg entre tradició i modernitat i oferiran al públic la possibilitat d’acostar-se a la història de la música. Esta nova edició abastarà des de la música de l’època elisabetiana anglesa (segles XVI-XVII) fins a la música sacra més contemporània.
El cicle comença este diumenge 25 de gener, a les 12:00 hores, amb Equip Solnegre. Encara que les peces que s’interpretaran van ser concebudes inicialment per a llaüt, Equip Solnegre ha ampliat el registre sonor afegint i adaptant les cançons a la flauta dolça, la corneta i la viola de gamba. Amb el títol Broken Music, el concert centrat en les lute songs angleses de principis del segle XVII mostrarà el gust estètic d’una època en què música i poesia anaven estretament entrellaçades. Les entrades són gratuïtes, limitades a l’aforament de la sala. Es repartiran a partir de les 11 hores en el punt d’informació situat en el vestíbul del museu, per orde d’arribada.
“Concerts al MuVIM”
Des dels seus inicis, el Museu ha presentat anualment al públic una programació de música clàssica com a activitat complementària a la seua oferta cultural. Així, el MuVIM presenta, este 2026, any en què, a més, celebra el seu 25é aniversari, una selecció musical que comprén un llarg període de la història europea, arrancant amb l’elegant, melòdica i melancòlica música elisabetiana anglesa, fins a arribar a la nova música sacra creada per compositors actuals, una iniciativa del Cor Jove de la Comunitat Valenciana.
“Concerts al MuVIM 2026” centrarà el seu interés en les figures de grans compositors com Stravinsky, Mozart, Janáček o Rakhmaninov, la música dels quals vindrà de la mà d’intèrprets internacionalment reconeguts com Yago Mahúgo (clavecí) i Ludmil Angelov (piano). També es podrà gaudir de duos i àries de la història de l’òpera i assistir a un concert en el qual la música clàssica —de Schubert a Debussy, passant per Manuel de Falla o Erik Satie— es passarà pel tamís tímbric i rítmic del jazz.
El 2 de juliol, el Museu celebrarà el seu 25é aniversari amb un concert del Cor de la Generalitat Valenciana especialment concebut per a l’ocasió, amb música de compositors valencians com Manuel Palau, Matilde Salvador o Josep Ramon Gil-Tàrrega. Este serà l’únic concert que tindrà lloc un dijous (a les 19 h), la resta seran els diumenges a les 12:00 hores.
Després de Broken Music d’Equip Solnegre, el diumenge 8 de febrer (12 h), el MuVIM oferirà un concert especial dedicat a la compositora valenciana Matilde Salvador, concebut per Marian Montagut i interpretat per Harmonia del Parnàs & Friends. A eixe concert especial li seguirà el de Heilen Duo, l’1 de març (12 h), amb motiu del Dia de la Dona; l’Orquestra de Cambra de la Societat Filharmònica de València, el 29 de març (12 h); Yago Mahúgo, el 26 d’abril (12 h); Alba Fernández-Cano, Arturo Asensi i David Ferri Durà, el 31 de maig (12 h); el Cor de la Generalitat Valenciana, el 2 de juliol (19 h); David Pastor, Francesc Capella i Thomas Kent, el 27 de setembre (12 h); el Cor Jove de la Comunitat Valenciana, el 25 d’octubre (12 h); i Ludmil Angelov, el 29 de novembre (12 h).
