Fitur
Una nova plataforma connecta els visitants amb experiències turístiques úniques a la Costera
La Mancomunitat presenta, en la Fira Internacional de Turisme (Fitur), una nova web per a donar visibilitat al turisme de proximitat
La Mancomunitat de la Costera-Canal ha presentat, en la Fira Internacional de Turisme (FITUR), una nova web d’experiències turístiques, desenrotllada per Turisme la Costera, amb l’objectiu de reforçar la visibilitat de l’oferta turística dels 19 municipis que integren la comarca.
La plataforma posa el focus en el turisme de proximitat i permet descobrir, en un únic espai digital i a tan sols un clic, propostes repartides per tot el territori, que acosten al visitant una manera de viatjar més pròxima, tranquil·la i connectada amb l’entorn.
La nova web, que està en la fase final del procés de creació, convida a submergir-se a la Costera a través d’experiències que connecten amb els sentits: passejos per centres històrics plens de color, rutes entre paisatges naturals, aromes de cellers i almàsseres, sabors de la gastronomia local, tallers artesanals, visites guiades, tastos, activitats culturals i propostes de turisme actiu. Un conjunt de vivències pensades per a descobrir la comarca des de dins i sense pressa.
La web funcionarà com un aparador digital que facilita la visibilitat i la venda directa d’estes experiències, impulsades per empreses i persones autònomes locals, fet que afavorirà la seua presència digital i la seua connexió directa amb públics nous.
Destinació diversa i accessible
Durant la presentació en FITUR, les tècniques de Turisme de la Mancomunitat de la Costera-Canal, Alexandra Boluda i Paula Martínez, han destacat que esta iniciativa suposa un pas avant per a posicionar la Costera com una destinació diversa i accessible, reforçar una imatge conjunta de comarca i contribuir a un repartiment més equilibrat de visitants entre municipis.
Amb esta nova ferramenta, la Mancomunitat de la Costera-Canal reforça la seua aposta per un model de turisme de proximitat, vinculat a la terra, a la cultura i a la idiosincràsia del territori, que reivindica el patrimoni, els sabers locals i les experiències autèntiques que definixen la identitat de la Costera.
