El PAI de Benimaclet respectarà els horts urbans i tindrà un sostre de 25 altures
L’Ajuntament resoldrà la seua tramitació en els pròxims dos mesos i la reparcel·lació començarà en 2026. La construcció de les 1.345 vivendes arrancarà en 2027. La Comissió d’Urbanisme va fer ahir el primer pas per a desbloquejar el projecte amb una important concessió als veïns
El Programa d’actuació integrada (PAI) de Benimaclet entra en la fase final. Després de dècades d’acords i desacords, el desenrotllament previst en el Pla general de 1988 eixirà prompte de l’estat d’endormiscament en què es trobava. Una vegada incorporades les correccions de servicis com el cicle integral de l’aigua o mobilitat, recaptat ja l’informe d’avaluació ambiental de la Generalitat i aprovat en Junta de Govern Local, el següent pas serà portar el projecte al ple municipal, cosa que ocorrerà en la sessió de febrer o, a molt tardar, la de març.
El pas següent serà reparcel·lar el terreny per a distribuir les càrregues i els beneficis que esdevenen en la fase d’execució. El projecte de Metrovacesa actuarà sobre un terreny de 269.775 metres quadrats que confronten amb la Ronda Nord. Una vegada desbloquejat l’últim tràmit, l’Ajuntament preveu que la reparcel·lació se simultaniege amb la construcció de les primeres vivendes, unes obres que començaran en 2027. El PAI preveu la construcció de 1.345 vivendes, de les quals més de 400 seran de protecció pública. La proposta concentra les torres altes en els extrems de l’àrea, enfront de les rotondes d’avinguda de Catalunya i l’avinguda d’Alfauir. En un extrem, les torres tindran 20 altures, i en un altre, 25, de tal manera que seran el sostre del desenrotllament. En el tram intermedi, els edificis residencials tindran una gradació amb un màxim de 8 altures, guardant harmonia amb el que ja hi ha construït en el barri.
La promoció residencial deixarà espai lliure per a un gran pulmó verd central de 30.000 metres quadrats. El desenrotllament inclourà més 1.200 noves places d’aparcament (1.074 per a cotxes i 127 per a motos) i altres peticions veïnals com un parc per a mascotes, un amfiteatre, zona de cal·listènia o àrees de jocs infantils amb tirolines, tobogans de vessant i jocs accessibles per a xiquets amb diversitat funcional. També es convertirà en zona de vianants la continuació de l’avinguda de Valladolid, que s’integra, d’esta manera, dins de la zona verda, per a connectar el parc lineal amb l’interior de Benimaclet a través d’un passeig amb arbratge per als vianants.
Després de l’última reunió amb el regidor a principis de desembre, els veïns van presentar una proposta per a este pulmó verd. L’escrit, firmat per l’AV Benimaclet, CIM Benimaclet, Poble de Benimaclet, Sí al PAI, Confraria de Clavaris i Per Benimaclet, conté mitja dotzena d’accions: eliminar un vial per a recuperar la connexió original entre el poble de Benimaclet i la seua horta; portar el centre cívic a una nova ubicació en l’encreuament amb l’avinguda de Valladolid; recuperar el braç de reg d’Alegret; dissenyar una esplanada central per a la celebració d’actes ciutadans i concerts; habilitar un centre de dia en les alqueries de l’est; i preservar els horts urbans de l’associació de Benimaclet per ser una iniciativa que ha demostrat fomentar la convivència veïnal. Són uns 70 horts repartits en 7.000 metres que, a més, contribuïxen a promoure el consum responsable.
Encara que no estava previst, l’Ajuntament finalment respectarà els horts urbans, que s’integraran en l’àmbit del PAI. La Comissió d’Urbanisme va aprovar ahir una moció de quatre punts mitjançant la qual es comprometia a compatibilitzar estos horts en l’espai de l’esplanada central, avançar en els tràmits del procediment, continuar mantenint un clima de “comunicació fluida” amb totes les associacions amb representació en el PAI i continuar incorporant totes les aportacions de les associacions que siguen tècnicament viables.
A on no hi haurà novetats és en l’edificabilitat, que les associacions veïnals havien demanat rebaixar un 40 %, la qual cosa suposaria la construcció d’unes 700 vivendes. Els veïns fa anys que adduïxen que la ciutat “no pot continuar creixent a costa de l’horta”. Des d’entitats com Cuidem Benimaclet havien assenyalat, a més, que el benefici de l’Ajuntament serà de només 22 milions en impostos i taxes, mentres que el seu gasto ascendirà a 37 milions per haver d’assumir els equipaments públics. Amb tot, bona part del barri assumix que necessita vivenda.
Origen
El PAI de Benimaclet posa arrels en el PGOU de 1988, que classificava com a urbanitzables els terrenys de l’antic poble de Benimaclet. Molts eren horta productiva interconnectada per camins rurals. El desenrotllament es va adjudicar en 1992 a Urbem, Edival i Cobasa per la via de l’expropiació. En més de 30 anys no s’ha construït res. A mitjans de la dècada passada, l’Ajuntament va retirar a Urbem la condició d’agent urbanitzador del PAI Benimaclet Est, excusant-se en la lentitud en el desenrotllament del PAI, i la iniciativa del nou desenrotllament l’ha assumida Metrovacesa, amb un 40 % dels terrenys després d’heretar els actius del BBVA.
En paral·lel, el Govern de Compromís i PSPV va encarregar, el juliol de 2022, un pla especial de Benimaclet (àrea funcional 18) a l’equip de José María Ezquiaga. Este va deixar fora el PAI de Benimaclet, però el criteri de l’urbanista madrileny ha sigut respectat i les torres amb més impacte es concentraran en els cantons.
