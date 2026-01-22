El PP demana en les Corts declarar zona catastròfica els municipis danyats per la borrasca Harry
El Grup Popular presenta una proposició no de llei per a reclamar la mesura al Govern de Pedro Sánchez
Josep Camacho
El Grup Popular en les Corts Valencianes ha presentat una proposició no de llei per a reclamar al Govern de Pedro Sánchez que declare zona catastròfica els municipis afectats en els últims dies per la borrasca Harry.
El portaveu d’Administració Local del Grup Popular, Wences Alós Valls, ha assenyalat, este dijous, que el temporal ha afectat bona part del litoral de la Comunitat Valenciana i ha tingut “conseqüències devastadores” en la costa mediterrània, a on la regressió litoral i la pèrdua de platges “ja és una realitat dolorosa després d’anys d’inacció del Ministeri”.
Ha destacat en un comunicat que municipis com Moncofa, Orpesa, Borriana, Sagunt, Gandia o Tavernes de la Valldigna han patit inundacions, danys en carrers, passejos marítims i vivendes, així com “riscos directes per a la seguretat” dels veïns.
“El problema no és només la falta de reposició d’arena o d’espigons, és l’absència total de solucions estructurals i de planificació enfront de temporals que es repetixen any rere any”, ha criticat. Alós ha citat que, des de 2015, hi ha actuacions planificades per a la protecció i regeneració de la costa valenciana “guardades en un calaix mentres els municipis queden desprotegits”.
El també portaveu de Costes del Grup Popular ha lamentat que, malgrat “la magnitud dels danys”, el Govern d’Espanya encara no haja declarat estes zones com a greument afectades, “cosa que sí que ha fet en altres comunitats davant de situacions similars”.
Per això, la iniciativa parlamentària reclama, a més de la declaració oficial, una línia específica d’ajudes econòmiques per a compensar els danys ocasionats per la borrasca en els municipis afectats, l’execució immediata de les obres de protecció previstes des de fa més de 10 anys i la paralització immediata de les partions de costes.
“No es pot abandonar els ajuntaments i els veïns cada vegada que arriba un temporal. El litoral valencià necessita inversions, planificació i seguretat, sense més excuses”, ha finalitzat el parlamentari del Grup Popular.
