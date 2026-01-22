El PPCV descarta demanar ja l’acta a Mazón i deixa en l’aire fer-ho si és imputat
Fonts de la direcció del partit rebutgen, ara com ara, forçar l’expresident a deixar l’escó en les Corts, que el blinda davant de la jutgessa, i no confirmen si faran el pas en cas que siga investigat
Carlos Mazón ha reduït a mínims la seua exposició pública des que va deixar de ser president de la Generalitat el mes de novembre passat, però seguix molt present en el dia a dia de la política valenciana. El seu nom continua copant titulars siga per l’avanç de la investigació judicial sobre la dana del 29 d’octubre o per la pressió que exercix l’esquerra sobre el seu successor, Juanfran Pérez Llorca, perquè li exigisca l’acta de diputat autonòmic que manté malgrat la seua renúncia. Una acta que el blinda davant de la jutgessa i per la qual percep, a més, un sou de més de 61.000 euros anuals, inclòs l’augment de sou concedit pel PP després de la seua dimissió.
Però, malgrat el desgast evident que això suposa per als interessos del nou cap del Consell, que intenta passar pàgina de l’era Mazón i marcar perfil propi a la recerca de ser candidat en les eleccions de 2027, el PPCV que ara lidera també Llorca descarta de manera categòrica demanar-li ja l’acta de diputat a l’expresident.
A més de l’oposició, els populars desoïxen, amb esta decisió, la petició de les víctimes de la dana, amb qui el president ha buscat un acostament que de moment no ha quallat, almenys de cara al públic, precisament per la seua negativa a desamarrar amb Mazón en l’hemicicle.
Les veus del PPCV fins i tot deixen en l’aire fer-ho en cas d’una eventual imputació, per a la qual cosa la jutgessa hauria d’elevar abans una exposició raonada al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) per la condició d’aforat que manté l’expresident.
Així ho asseguren a Levante-EMV fonts de la direcció del PP valencià, que repetixen que Mazón és l’“únic” que ha assumit les “màximes responsabilitats polítiques” amb la seua dimissió. Els populars són conscients que la continuïtat de Mazón en les Corts, encara que ara refugiat en última fila, dona marge a l’esquerra per a mantindre eixa via de pressió, encara que repliquen que esta actitud demostra que PSPV i Compromís “no tenen propostes més enllà de Mazón”.
També admeten en la formació conservadora el pes que tindrà el futur de la instrucció en la decisió final, però eviten cremar-se els dits a l’hora de fixar línies roges. Així, les fonts consultades de la direcció no confirmen si una exposició raonada o, fins i tot, una imputació del TSJCV comportaria que Llorca li reclamara l’acta, una decisió que és, en última instància, de Mazón, però en la qual el PPCV pot pressionar.
Suscríbete para seguir leyendo
- La borrasca Harry ja s’engul mitja platja a Tavernes de la Valldigna
- El temporal s’engul trams de platja en el litoral sud de Cullera
- De nord a sud: la borrasca Harry deixa un impactant “tsunami” a Almassora i danys importants a Tavernes de la Valldigna
- Relleu en Compromís: el diputat Carles Esteve es llança a liderar el partit fundat per Oltra
- Ángeles Solanes formalitza la seua candidatura al rectorat amb un programa “digitalitzat i participatiu” per a reduir la burocràcia
- Negociació activa per Justin de Haas
- Els moments més difícils de Pérez Casado
- Tres nous carrers i places per a tres il·lustres de València