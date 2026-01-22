València Basket visita el Bayern de Munic en la EuroLeague: un duel amb sabor taronja i passat
L’entrenador de València Basket, Pedro Martínez, advertix de la dificultat del partit contra l’FC Bayern Munic i destaca la necessitat d’adaptar-se a les circumstàncies i de recuperar-se ràpidament per a competir
A. C.
El primer equip masculí de València Basket afronta una nova doble eixida visitant per primera vegada la nova casa de l’FC Bayern Munic (dijous 22, 20:30 h, SAP Garden, Movistar+ Deportes) en un partit corresponent a la jornada 24 de la EuroLeague. L’equip taronja intentarà estendre les bones sensacions, en els dos costats de la pista, del seu triomf de dimarts contra el París Basketball, en una pista que històricament no li han anat bé les coses (ha perdut en les últimes tres visites a este equip) i contra un rival que travessa un bon moment de forma com a local i que ha millorat molt les prestacions defensives respecte al que va caure en el Roig Arena en la primera volta per 90-64. I que, a més, té un carregat aroma taronja, amb diversos components amb passat en el club valencià: a més de l’entrenador Pesic, compta, en la seua plantilla, amb Vladimir Lucic, Stefan Jovic i, des de fa unes setmanes, Neno Dimitrijevic. El tècnic taronja compta amb la seua plantilla al complet per a este tour que els portarà posteriorment a Gran Canària i que començarà amb el seu quart compromís en set dies. A l’espera que es dispute l’últim partit de la jornada 23, València Basket afronta este partit des de la tercera posició de la EuroLeague amb un balanç de 15-8.
L’FC Bayern Munic ha aprofitat una recta de partits consecutius com a local, que tancarà este dijous contra València Basket, per a sumar tres victòries en els últims sis partits des que Svetislav Pesic es va fer càrrec de l’equip i pujar a la 16a posició, amb un balanç de 8-15. L’equip bavarés ha millorat les seues prestacions baixant el ritme i fent un dels millors exercicis defensius de la competició en l’últim mes. Andreas Obst, que estava fent una mitjana de 21,2 punts des del canvi en la banqueta, va ser baixa en el partit de dimarts per malaltia, encara que s’espera la seua participació en el partit de hui. Amb les baixes confirmades dels lesionats de llarga duració Jokubaitis i Harris, l’equip alemany podria recuperar Jovic i tindrà el dubte fins al final de la reincorporació de Kamar Baldwin.
Sexta visita a Munic en partit oficial
El partit de demà suposa la sexta ocasió en la qual València Basket visita Munic per a un partit de competició continental, després de guanyar en les seues dos primeres visites i caure en els últims tres precedents. Serà la primera ocasió en la qual visite el nou feu de l’equip bavarés, el SAP Garden, un nou recinte multiús amb capacitat per a 12.500 espectadors. L’enfrontament més recent en terres alemanyes, el del curs 2023-24, va acabar amb triomf local per un ajustat 85-84. El precedent més recent és el partit de la primera volta, disputat el 25 de novembre dins de la jornada 13 i que va acabar amb victòria del València Basket per 90-64. Fins a cinc jugadors de l’equip taronja van anotar en dobles dígits i sis jugadors van valorar per damunt de la desena, amb Brancou Badio com el millor en els dos apartats, amb 16 punts i 21 crèdits. Respecte a eixe partit, el principal canvi està en la banqueta alemanya, que en aquell xoc va ocupar TJ Parker, que va substituir, de manera interina, Gordon Herbert, i que des de fa un mes ocupa Svetislav Pesic. L’equip bavarés ha perdut, respecte a aquell partit, Spencer Dinwiddie, que va deixar l’equip fa unes setmanes per assumptes personals, però ha incorporat l’extaronja Neno Dimitrijevic en el seu lloc.
Pedro Martínez: “Serà molt difícil”
L’entrenador de València Basket, Pedro Martínez, assenyalava, després del partit de dimarts, que el xoc en la pista de l’FC Bayern Munic “serà molt difícil. L’afrontem després d’entrenar molt poc o, directament, sense entrenar, perquè, amb els viatges, a vegades es fa complicat entrenar. Però si volem ser un equip especial, cosa que és molt difícil d’aconseguir, t’has d’adaptar a esta mena de situacions. Descansar, recuperar-te mentalment de manera molt ràpida de cara al següent partit, competir. Quan perds, no buscar excuses, no queixar-te dels viatges o els partits. Estem intentant que siga així en el nostre dia a dia personal. Si volem ser un equip especial, hem de ser capaços de recuperar-nos en molt poques hores, cosa que no tots els equips aconseguixen. Si veus molts resultats dels equips, quan guanyen, el següent els costa molt, perquè costa preparar-se. Però el nostre repte, si volem ser especials, és que ho hem d’aconseguir. I això, dijous, no serà fàcil”.
Per la seua banda, l’aler pivot Jaime Pradilla comentava que l’equip alemany, “encara que perdera ahir, últimament està fort a casa. Fa poc van guanyar el Panathinaikos allí. Des del canvi d’entrenador, tenen una millor defensa. Sabem que és un camp difícil i que ens costarà molt si volem traure la victòria”.
