Avís especial
Borrasca Ingrid a València: un jet polar portarà neu a estos punts
L’Aemet emet avisos especials per nevades en cotes molt baixes divendres i dissabte
La borrasca Ingrid ha tornat a posar en alerta per neu gran part de la Península. L’entrada d’esta massa d’aire procedent de l’Atlàntic, juntament amb un jet de fred polar, torna a crear l’escenari perfecte per a cobrir gran part del territori de neu. De moment, el front ha entrat per Galícia i ja està afectant part de l’interior del país amb nevades a Astúries, Castella-Lleó i part del sistema central, a on la cota podria baixar fins i tot als 300 metres.
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha emés un avís especial per a tot el cap de setmana per la possibilitat de nevades importants en cotes molt baixes. Després d’uns dies en què l’oratge ha vingut determinat per un intens temporal marítim al Mediterrani que ha castigat amb força la costa de la Comunitat Valenciana, des d’ahir, la Península ha començat a veure’s afectada per una circulació d’origen atlàntic. Tal com expliquen els experts, la presència d’un potent jet en altura està afavorint la formació d’una borrasca, denominada Ingrid, al nord-oest de la Península, que patirà un procés de ciclogènesi explosiva a mesura que es desplace cap a les illes britàniques i que afectarà de ple gran part del país. Juntament amb l’anticicló de les Açores, produirà un passadís de vents del nord-oest que conduirà una massa marítima polar sobre la Península, fet que donarà lloc a un acusat descens de les temperatures durant el cap de setmana.
Com a resultat, s’esperen precipitacions generalitzades amb una cota de neu en descens, especialment en el quadrant nord-occidental durant la vesprada de divendres i el matí de dissabte, quan podria nevar per davall dels 300-400 m. Les nevades poden donar-se en forma de ruixat, amb intensitats elevades, i acumular grossàries significatives en poc de temps, a més d’anar acompanyades de vents forts i borrufada, que podrien complicar la circulació per les carreteres. La sensació tèrmica serà baixa, cosa que cal tindre en compte a l’hora de realitzar activitats a l’aire lliure.
Neu a la Comunitat Valenciana
Encara que, en principi, la Comunitat Valenciana només es veurà afectada per fortes ratxes de vent, el descens tèrmic podria deixar nevades en alguns punts de l’interior valencià. De fet, l’Aemet mantindrà avisos grocs per neu en tot el sistema central i l’est de Castella-la Manxa, en una zona molt pròxima al límit amb la Comunitat Valenciana. S’esperen nevades en tota la província de Conca i de Terol tant divendres com dissabte, per la qual cosa no seria estrany que els flocs de neu també caigueren en comarques com el Racó d’Ademús, alguns punts de la Plana d’Utiel-Requena o la Serrania.
