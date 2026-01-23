El Consell llança un sos al Govern per a evitar que la mar es menge cases de primera línia
La Generalitat reclama a l’executiu central actuacions d’emergència en les platges valencianes després del temporal i advertix que continuen pendents obres de regeneració
El director general de Costes, Marc García Manzana, visita Tavernes i Sagunt per a avaluar danys i avisa que es poden veure afectades les fonamentacions dels edificis si no s’hi actua
La Generalitat ha reclamat al Govern central actuacions d’emergència a Tavernes de la Valldigna, Altea, Moncofa, Sagunt i en la resta de platges afectades per la regressió costanera després dels danys greus que han patit pel temporal que ha assotat la costa de la Comunitat Valenciana. Recorda el Consell, a més, que estos danys es podrien haver minimitzat si s’hagueren dut a terme les obres de regeneració de la costa que fa anys que estan paralitzades.
El director general de Costes, Ports i Aeroports, Marc García Manzana, s’ha desplaçat a Tavernes de la Valldigna per a avaluar sobre el terreny els danys ocasionats pel temporal marítim i mantindre una trobada amb els veïns afectats. Posteriorment, ha acudit a Sagunt, a on el temporal també ha provocat danys.
Durant la visita, García Manzana ha explicat que, després de la finalització de l’episodi de fort onatge, “podem fer una avaluació de quins han sigut els danys que s’han produït a la Comunitat Valenciana” i ha assenyalat que hi ha “molts punts crítics, com Sagunt, Moncofa o Altea”. No obstant això, ha remarcat que “si hi ha un punt especialment crític, és Tavernes, a on directament hi ha famílies afectades i terrasses que han sigut derruïdes”.
“Edificis de quatre o cinc plantes”
El director general ha advertit del risc greu que patixen algunes edificacions situades en primera línia i ha subratllat la necessitat d’actuar de manera immediata per a evitar conseqüències majors. “El que fem és dos crides urgents al Govern d’Espanya: la primera, unes actuacions d’emergència ja, a través de palplanxes, esculleres o una combinació de les dos, perquè l’onatge no colpege en les fonamentacions d’estos edificis, perquè, si no, el problema pot ser molt més greu”, ha indicat.
Segons ha detallat, la mar ha deixat al descobert les bases estructurals de diversos immobles. “Estem parlant d’edificis de quatre o cinc plantes amb unes fonamentacions que hui dia estan a l’aire”, ha afirmat el director general, que ha insistit que “ha d’haver-hi una solució a curtíssim termini perquè el problema no vaja a més”.
A més de les mesures urgents, García Manzana ha defés la necessitat d’una intervenció estructural que garantisca la protecció del litoral a llarg termini. “Es tracta de regenerar la platja i protegir-la enfront de les inundacions per a evitar que els temporals tinguen conseqüències cada vegada pitjors”, ha explicat.
Només una de cada set actuacions s’executa
En este sentit, ha recordat que només una de cada set de les actuacions previstes per a la costa valenciana s’ha executat. “Les actuacions estan planificades des de fa anys i a penes s’ha dut a terme una xicoteta part d’estes. Encara que arriben tard, continuem demanant eixes actuacions a llarg termini”, ha assenyalat.
El director general també ha demanat que es faciliten les autoritzacions necessàries per a la reconstrucció dels danys ocasionats pel temporal. “Esta reconstrucció s’ha de poder dur a terme, i el que ha de fer-se és autoritzar i posar les facilitats perquè els propietaris puguen recuperar el que la mar ha destruït”, ha afirmat. Recordava, a més, situacions similars viscudes després de temporals anteriors.
García Manzana ha destacat que la Generalitat treballa dins de les seues competències, encara que ha reconegut les limitacions administratives existents. “Estem intentant fer, però des de l’executiu central ens deixen fer molt poc”, ha indicat el director general, que ha subratllat la importància de combinar diferents actuacions perquè siguen eficaces. “Només aportar arena no és suficient; ha d’haver-hi una combinació d’actuacions, amb aportació d’arena i una mínima rigidització de la platja mitjançant espigons o estructures submergides”, ha conclòs.
La Generalitat reitera així la urgència d’actuar a Tavernes de la Valldigna i en el conjunt del litoral valencià, a on l’últim temporal ha tornat a posar de manifest la greu regressió de les platges i la necessitat de solucions immediates i definitives per a protegir les persones, les vivendes i el principal patrimoni natural i turístic de la Comunitat Valenciana.
