Cullera Beach Pride celebra cinc anys d'orgull i diversitat

L'Ajuntament ha revelat en Fitur que la nova edició se celebrarà el 12 i 13 de juny

Presentació de la quinta edició de Cullera Beach Pride en Fitur

Presentació de la quinta edició de Cullera Beach Pride en Fitur / Levante-EMV

Joan Gimeno

Joan Gimeno

Cullera

Cullera tindrà de nou el seu festival de l’orgull: el Cullera Beach Pride 2026. Una cita que enguany celebrarà el seu quint aniversari carregat de música, cultura, oci, gastronomia, esport i reivindicació, en un ambient plenament obert, respectuós, acollidor i festiu.

L’escenari de FITUR LGTB+ ha tornat a ser l’espai triat per a donar a conéixer esta edició tan especial, que servirà no només per a celebrar la diversitat, sinó també per a fer balanç de cinc anys de creixement, visibilitat i compromís amb els drets del col·lectiu LGTBIQ+, fins al punt de consolidar-se com un dels esdeveniments principals LGTBIQ+ de la Comunitat Valenciana durant les celebracions de l’Orgull.

En només cinc edicions, el Cullera Beach Pride s’ha convertit en un referent del turisme divers i inclusiu, que atrau visitants tant del col·lectiu LGTBIQ+ com de totes aquelles persones que busquen un ambient obert, respectuós i festiu, amb una programació que combina música, cultura, oci, esport i reivindicació social.

Durant la presentació, l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, ha revelat les dates d’este 5é aniversari, que seran els dies 12 i 13 de juny, i ha avançat que prompte sabrem qui són els artistes i la programació completa del cartell. L’acte també ha comptat amb la participació de la regidora de Turisme, Débora Marí, i el regidor de Diversitat, Àlex Morales, que han destacat la importància del festival en l’estratègia turística i social del municipi.

L’alcalde ha subratllat que “el Cullera Beach Pride és molt més que un festival; és una declaració de valors. Cullera és un municipi obert, inclusiu i tolerant, a on totes les persones poden sentir-se lliures i segures, vulgues a qui vulgues”. En esta línia, Mayor ha concretat que “celebrem ja cinc anys convertint Cullera en una destinació d’orgull, de vida i de diversitat”.

Per la seua banda, el regidor de Diversitat ha assenyalat que este quint aniversari “és el reflex del treball constant per a construir un esdeveniment que combina festa i reivindicació, però també visibilitat, convivència i respecte”. Morales ha destacat que el Cullera Beach Pride “continua creixent any rere any sense perdre la seua essència transformadora”.

