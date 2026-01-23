Els agents socials aparquen el fòrum pel finançament davant del “partidisme” polític
Patronal i sindicats descarten una convocatòria imminent de la plataforma Per un Finançament Just al donar per impossible el consens entre PP i PSPV
Després de quasi una dècada de front comú, la Comunitat Valenciana arriba al moment decisiu per a la reforma del sistema de finançament autonòmic amb els consensos trencats i sense indici de poder recompondre’ls en el curt termini. És el que opinen almenys la patronal i els sindicats majoritaris valencians, que sí que mantenen la seua posició conjunta davant del nou model plantejat pel Govern, però que descarten convocar la plataforma Per un Finançament Just de manera imminent davant de la “impossibilitat” que s’arribe a un acord conjunt que incloga els partits presents en este fòrum, tots els representats en les Corts excepte Vox.
Per primera vegada des de 2014, quan va caducar el model encara hui en vigor, el Govern ha posat sobre la taula una proposta concreta que atén bona part de les demandes històriques valencianes i que mitigaria el maltractament crònic que generaven els anteriors sistemes a l’autonomia. Els experts, els empresaris i els sindicats consideren “positiu” el plantejament de María Jesús Montero, encara que millorable, i demanen al Consell i als partits asseure’s a dialogar per a, precisament, barallar eixes reivindicacions addicionals com el fons d’anivellament i un major quitament de deute.
En circumstàncies normals, eixes exigències dels agents socials s’haurien debatut i plasmat de manera oficial i conjunta en la plataforma Per un Finançament Just, el fòrum que des de 2017 reunix patronal, sindicats i formacions polítiques (el PP s’hi va incorporar en 2021) a la recerca d’elevar a Madrid una posició comuna i de força en esta matèria, en la qual les aliances solien regir-se més per l’eix territorial que pel signe polític. Una pressió conjunta i insistent que ha sigut decisiva per a instal·lar en l’àmbit estatal la tesi valenciana sobre les deficiències del model.
Sense convocatòria imminent
Però eixa dinàmica està canviant a la C. Valenciana, a on semblen guanyar pes les consignes partidistes. Com a conseqüència, la plataforma està aparcada des de fa quasi any i mig, i, malgrat l’important pas que ha fet l’executiu central i tot el debat que s’obri a continuació, els agents socials (encarregats de convocar-la) descarten reactivar-la de manera imminent, segons confirmen a Levante-EMV. Renuncien, així, a intentar teixir un acord de mínims entre política i agents socials que defendre davant del Govern i la resta d’autonomies.
I per què? Patronal i sindicats estan convençuts que, en el context actual, reunir els partits, especialment PPCV i PSPV, a la recerca d’una entesa abocaria a un nou fracàs d’este fòrum, que ja en la seua última trobada, el setembre de 2024, va reflectir eixe afebliment en la posició comuna i va acabar, per primera vegada, sense una declaració conjunta.
Llavors va ser per la negativa del PSPV a reclamar un fons d’anivellament, com sí que feia amb Ximo Puig, mentres que ara és el PPCV de Juanfran Pérez Llorca qui sembla estar més incòmode davant de l’oferta de Montero, que, malgrat estar pactada amb ERC, implicaria un augment de 3.669 milions a l’any per a la C. Valenciana. La Generalitat, de fet, ha anat endurint la seua posició enfront de la proposta fins a alinear-se al complet amb Génova, com es va veure el cap de setmana a Saragossa, a on el president va rubricar, al costat de la resta de barons, un manifest molt poc concret, que defén tesis contràries a les consensuades en la plataforma i que allargaria tot el procés de reforma, que demana reiniciar de zero.
Reunir-la seria “més perjudicial”
Des de la CEV, UGT i CCOO confirmen que no hi ha cap intenció de convocar-la davant de les nul·les opcions d’arribar a un acord, una situació que atribuïxen al “partidisme” actual de les formacions polítiques valencianes, a les quals van reclamar fa uns dies, sense èxit aparent, “abandonar posicions maximalistes”. Fonts de la patronal expliquen que promoure una trobada en la conjuntura actual seria “més perjudicial” per a la plataforma que deixar-la “adormida”, malgrat tot el que està en joc en estos moments.
“L’objectiu [de reunir la plataforma] és traslladar un missatge únic i és evident que això no s’aconseguirà. Llavors, per a què?”, traslladen des de l’entorn de Vicente Lafuente, nou president de l’organització empresarial. Cal recordar que la CEV i els sindicats ja van rebutjar, este estiu, una reunió del fòrum a petició del PPCV, que llavors la reclamava davant del gir del PSPV sobre el fons d’anivellament. Patronal i sindicats van recriminar l’“intent d’instrumentalització” de la plataforma per part dels populars.
Des de les organitzacions sindicals, el missatge és pràcticament el mateix. CCOO també descarta convocar-la ara “perquè fracasse”, si bé asseguren que patronal i sindicats continuaran intentant recuperar el consens en el “mitjà termini”.
Davant d’este escenari, els agents socials han anat fent el seu camí estos dies al marge de la plataforma. La CEV, UGT i CCOO van emetre un comunicat conjunt, dijous passat, en el qual valoraven la proposta del Ministeri per suposar un “avanç” enfront del model actual i comportar una “millora substancial” de recursos, encara que advertien que “no garantix una solució definitiva”, atés que ignora el deute vinculat a l’infrafinançament o el fons d’anivellament.
Així, des del 9 de gener, data en què Montero va presentar la proposta, els agents socials s’han reunit, per separat, amb Pérez Llorca i amb la secretària general del PSPV, Diana Morant, amb els quals van abordar la iniciativa de reforma.
Suscríbete para seguir leyendo
- La borrasca Harry ja s’engul mitja platja a Tavernes de la Valldigna
- El temporal s’engul trams de platja en el litoral sud de Cullera
- De nord a sud: la borrasca Harry deixa un impactant “tsunami” a Almassora i danys importants a Tavernes de la Valldigna
- La vaga de trens amenaça de deixar més de 400.000 valencians sense servici
- Relleu en Compromís: el diputat Carles Esteve es llança a liderar el partit fundat per Oltra
- Ángeles Solanes formalitza la seua candidatura al rectorat amb un programa “digitalitzat i participatiu” per a reduir la burocràcia
- Tres nous carrers i places per a tres il·lustres de València
- Madrid, Barcelona i València lideren la concentració de seus d’empreses de més de 1.000 empleats