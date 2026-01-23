NAVILIERES
La naviliera GNV accelera la competència al Mediterrani amb rutes noves entre Espanya, Itàlia i el Marroc
La filial de transport de passatgers i vehicles d’MSC augmenta la seua activitat des del port de València
La naviliera Grandi Navi Veloci (GNV) —filial de la multinacional Mediterranean Shipping Company (MSC)— augmentarà la competència al Mediterrani —a on també operen companyies com Baleària, Trasmed i Grimaldi— després d’anunciar rutes noves amb vaixells propulsats per GNL (gas natural liquat), per a reduir emissions amb unitats més modernes, amb més capacitat i més sostenibles des del punt de vista mediambiental. En este sentit, entre altres vaixells, GNV està modernitzant la seua flota, com el GNV Virgo i el GNV Altair. Amb estos vaixells, que usen el citat combustible per a reduir CO₂, l’empresa espera millorar les connexions entre Espanya, Itàlia i el Marroc a partir d’enguany.
Així ho ha confirmat Matteo Catani, CEO de GNV, des de la fira del turisme de Madrid, Fitur, a on ha assegurat que la companyia “treballa en estreta col·laboració amb les autoritats competents per a operar amb les noves naus en les rutes que connecten amb el Marroc a partir del pròxim estiu”. GNV, amb escales en ports del Mediterrani com València, Barcelona i Balears, assegura que es tracta d’un pas clau per a reforçar les connexions entre Espanya i el citat país nord-africà. Amb el port de Tanger-Med, que és líder al Mediterrani en contenidors, GNV també podria portar els seus vaixells de passatgers a partir de l’estiu que ve.
Aposta pel Marroc
Les línies de connexió directa de GNV entre Tànger i Barcelona i Barcelona-Gènova permeten als passatgers embarcar en el port de la ciutat del Marroc i desembarcar a Itàlia, i viceversa, la qual cosa crea una xarxa eficient i integrada entre el nord d’Àfrica i el Mediterrani occidental. A Balears connecten Palma i Eivissa, a més de tindre presència en rutes internacionals cap al Marroc i Tunísia des d’altres ports espanyols com Almeria. En les rutes de València, GNV té viatges amb Eivissa i Palma, amb un augment del trànsit de passatgers.
A la recerca de sostenibilitat
Segons la companyia, els vaixells nous de la naviliera filial d’MSC, que usaran com a combustible el gas natural liquat, reduiran les emissions de CO₂ en més del 50 % respecte a la generació anterior. A més, integren altres tecnologies per a disminuir encara més l’impacte ambiental. D’altra banda, els ferris nous són més grans, amb més capacitat de passatgers i metres lineals de càrrega, la qual cosa permet augmentar el nombre de places sense necessàriament obrir rutes noves, fet que millora l’oferta en les línies actuals. Per a impulsar el seu pla d’expansió, GNV ha encarregat més vaixells, que s’entregaran entre els anys 2028 i 2030.
Suscríbete para seguir leyendo
- La borrasca Harry ja s’engul mitja platja a Tavernes de la Valldigna
- El temporal s’engul trams de platja en el litoral sud de Cullera
- De nord a sud: la borrasca Harry deixa un impactant “tsunami” a Almassora i danys importants a Tavernes de la Valldigna
- La vaga de trens amenaça de deixar més de 400.000 valencians sense servici
- Relleu en Compromís: el diputat Carles Esteve es llança a liderar el partit fundat per Oltra
- Ángeles Solanes formalitza la seua candidatura al rectorat amb un programa “digitalitzat i participatiu” per a reduir la burocràcia
- Tres nous carrers i places per a tres il·lustres de València
- Madrid, Barcelona i València lideren la concentració de seus d’empreses de més de 1.000 empleats