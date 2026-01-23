Quatretonda fa valdre els seus tresors geològics
Un llibre de Josep E. Oltra Benavent recopila les investigacions desplegades des del segle XIX que van descobrir importants troballes de fòssils en la localitat
La Biblioteca Pública Municipal Estanislau Alberola de Quatretonda acollirà el dijous 26 de febrer, a les 19 hores, la presentació de l’últim llibre editat per l’Ajuntament de la localitat, El descobriment del patrimoni geològic de Quatretonda, de Josep E. Oltra Benavent. Editat dins de la col·lecció BQ, la publicació compta amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana.
Este treball divulgatiu destaca la importància geològica de Quatretonda, del seu terme i especialment de la serra. Els estudis en eixe sentit es van iniciar amb les visites del geòleg valencià Vilanova i Piera, publicades en la dècada dels seixanta del segle XIX, que donarien peu a investigacions posteriors, com les de l’estudiós naturalista francés René Nicklès, que, en la dècada dels huitanta de l’esmentat segle, va visitar les muntanyes centrals valencianes, del nord d’Alacant i sud de València (concretament la comarca de la Vall d’Albaida, d’esta província).
Uns estudis que li van servir de base per a elaborar la seua tesi doctoral, que confirmaria la importància geològica de Quatretonda, ja apuntada anteriorment per Vilanova i Piera, destacada per les importants troballes de fòssils per la seua serra i voltants, i, encara que siga anecdòticament, també pel nom d’algunes espècies catalogades, com l’Exogyra Benaventi, que és com dir Quatretonda, encara que rep el seu nom pel veí de la localitat Camilo Benavent, de la reconeguda família dels “senyorets de Benavent”, que acompanyaria l’investigador en els seus passejos pel terme, a més d’allotjar-lo —suposadament— en la seua propietat en la serra coneguda pel corral de la Bastida, un dels paratges destacats en les investigacions de René Nicklès.
La Biblioteca Quatretondenca —bq-Llibrets col·leccionables—, editada per l’Ajuntament de Quatretonda per mitjà de la Biblioteca Municipal, s’ha publicat de manera més o menys regular des de 1991, repartida sobretot en règim de subscripcions i venda directa.
