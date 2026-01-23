Tanquen l’hotel il·legal de l’històric edifici Roca a València
La pressió veïnal, policial i mediàtica obliga a clausurar l’activitat implantada en l’emblemàtic edifici situat a escassos 200 metres de l’ajuntament. L’empresa promotora busca reobrir l’allotjament com una residència d’estudiants, però la documentació presentada conté irregularitats
L’hotel il·legal de l’edifici Roca ja és història. La denúncia veïnal ha donat el resultat esperat i l’empresa propietària ha tancat l’allotjament, que disposava d’una dotzena d’habitacions en l’entresol de l’edifici. El sistema d’accés amb codi alfanumèric ha sigut arrancat de la porta i el tràfec ha desaparegut. Els veïns del bloc per fi respiren tranquils després de mesos d’inquietud.
Tal com va contar Levante-EMV, l’amo de l’hotel va sol·licitar, en el primer semestre de 2025, llicència per a implantar una residència d’estudiants en l’entresol de l’edifici, però l’Ajuntament no li la va concedir. En un expedient de Llicències Urbanístiques datat el 16 de desembre de 2025, s’explicava que, durant la visita d’inspecció, es va detectar l’existència, a la porta d’accés, d’un pany amb codis, indici compatible amb el desenrotllament d’activitat turística. I en els arxius de Llicències no constava concedida una llicència de canvi d’ús a turístic. Així mateix, l’emplaçament està localitzat en un conjunt històric protegit, en l’àmbit d’aplicació del Pla especial de protecció de Ciutat Vella.
Per tot això, el citat servici va resoldre “ordenar a BMD Consulting, SL, com a propietària de l’immoble, la suspensió immediata de l’ús en curs d’execució sense llicència (publicitat en plataformes públiques), que es desenrotlla en este com a vivenda d’ús turístic i, per tant, incompatible amb l’ús comercial de l’immoble”. A més, va concedir un mes d’audiència a l’empresa propietària i va advertir d’una futura execució subsidiària en cas de no suspendre immediatament l’ús turístic, cosa que, segons van explicar els veïns la setmana passada a este diari, no s’havia produït.
Això no obstant, la publicació en premsa del cas ha canviat la situació. El negoci il·legal cridava l’atenció, entre altres coses, per la seua privilegiada ubicació. Situat en el número 34 del carrer Sant Vicent Màrtir, a 200 metres de l’ajuntament, l’emblemàtic edifici Roca va ser construït en 1934 i dissenyat per Vicente Valls Gadea, antic arquitecte de la ciutat. L’immoble racionalista destaca pel seu avançat cos central de sis plantes idèntiques, amb laterals que es retiren lleument i impedixen apreciar el conjunt a primera vista. També destaca la volada inferior de forma arredonida. El seu estil beu de l’arquitectura centreeuropea que va proliferar en els anys trenta en el Cap i Casal.
En l’entrada a la finca havien col·locat un cartell en quatre idiomes i la distribució de les dotze habitacions de l’hotel HAD Valencia es feia amb un foli col·locat en la paret d’un pis sense cap mena de luxes. Tot això va poder comprovar-ho in situ la inspecció municipal, que va traslladar-ho a la Policia Local i esta, al seu torn, va ordenar el cessament d’activitat. Paral·lelament, l’empresa BMD Consulting, SL ha presentat la documentació per a intentar obtindre la llicència de residència d’estudiants, però els documents presenten irregularitats i la llicència no té l’aire de prosperar.
Incertesa i desistiment
El descans provisional dels veïns podria resultar definitiu. “Des de primavera, eixe entresol ha estat en obres, i, des d’agost, en funcionament. Malgrat els requeriments presentats, fins a la setmana passada no vam obtindre cap mena de resposta. No sabíem si el que ací estava en marxa era legal o il·legal i això genera incertesa, més enllà de la sensació d’indefensió que et deixa que estos processos siguen llargs i, a vegades, ni tan sols es resolen”, expliquen els veïns.
“Al final, la publicació del cas és la que ha precipitat els esdeveniments. La Policia no ens donava informació per protecció de dades i l’Ajuntament no responia. No acabem d’entendre que una comunitat de veïns no puga saber si un lloguer turístic en el teu propi edifici està o no legalitzat. Haurien de mostrar alguna classe de senyalització oficial, com qualsevol altre establiment hoteler, o tindre l’obligació de presentar papers davant de la comunitat de veïns”, reflexionen els residents de l’edifici Roca.
“Veure-ho tancat és un alleujament, perquè mai van demanar permís a la comunitat de veïns, mai vam saber què hi havia ací exactament, com es gestionava, qui respondria si hi haguera algun problema. Sabent ara que era il·legal, qui et diu que complien les mesures de seguretat?”, afigen les mateixes fonts. “A vegades fa l’efecte que, per ineficiència o desistiment de l’Administració, ixen guanyant els que, conscientment, incomplixen les regles, perquè saben que els qui hem de seguir les vies oficials tardarem mesos o anys. I, mentrestant, fan negoci. En el centre de València hi haurà desenes de casos com este”, conclouen.
