Utiel promociona el seu turisme en Fitur amb una visita virtual immersiva
La localitat valenciana promociona a Madrid la seua oferta turística amb una exposició 360º als seus cellers subterranis, museus i centre històric, dins de l’estand de València Turisme
S. García
Utiel torna a tindre presència, un any més, en la Fira Internacional del Turisme a Madrid (Fitur), un gran aparador del turisme mundial, per mitjà de l’estand del Patronat de Turisme de la Diputació de València (pavelló 7 d’Ifema).
Enguany, València Turisme presenta la seua campanya sota el lema “Et falta poble, València des de dins”, en la qual s’inclouran presentacions, accions de dinamització i demostracions com la que Utiel posarà en marxa este cap de setmana amb la seua proposta de visita virtual “Utiel en el teu interior 360º”.
Una proposta que permet al visitant traslladar-se d’una manera immersiva als recursos turístics de parada obligada a Utiel: els cellers subterranis, l’església parroquial, els diferents museus, El Remedio i la serra El Negrete, o el recorregut pel centre històric, en el qual podran descobrir les senyes d’identitat del municipi a través de monuments, murals, racons, places i carrers sinuosos que destil·len segles d’història.
“Utiel en el teu interior”
A més, es presentarà el catàleg promocional “Utiel en el teu interior” amb la nova edició de la seua revista turística, així com el díptic-calendari festiu amb el qual acostar al visitant l’àmplia agenda d’esdeveniments de caràcter cultural, social, esportiu i gastronòmic que alberga el municipi.
Fins diumenge que ve, 25 de gener, Utiel compartirà la seua oferta turística com un dels municipis destacats de la província, pel que fa a destinacions d’interior, dins de l’aparador inclòs en l’espai expositiu de la Comunitat Valenciana, estand de València Turisme.
