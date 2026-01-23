MERCAT
El València CF intensifica les negociacions pel central Justin de Haas
L’interés en el central neerlandés del Famalicão té mesos de vida i, si el fitxatge no cristal·litza en gener, seguirà com a objectiu per a l’estiu
Pascu Calabuig/Andrés García
Justin de Haas, defensa central per qui el València CF manté negociacions actives des del mes de novembre, s’ha consolidat, en les dos últimes temporades, com un dels millors defensors de la lliga portuguesa. Lisandro Isei i Hans Gillhaus, director de captació i cap de scouting a Europa, van posar els seus ulls en un compatriota que acaba contracte a la fi de 2026 i al qual també seguixen, pel seu paper brillant en el campionat, clubs del futbol anglés i els més rellevants del país veí.
No obstant això, després de diverses setmanes de treball amb els agents i l’entorn del futbolista, el València ha pres la davantera. De fet, si no aconseguix emportar-se’l en este mercat de gener, existix la confiança que el reforç podria materialitzar-se amb vista a la temporada 2026/27.
Des de Portugal, la totalitat de les fonts consultades per Superdeporte coincidixen a assenyalar el neerlandés de 25 anys com un dels centrals més destacats de la Lliga Portugal Betclic. Sens dubte, el líder de la saga del Famalicão, modest club portugués, que apareix en la zona alta de la classificació gràcies als seus sòlids valors defensius.
Contacte viu amb el jugador i el seu club
Segons pot confirmar este diari, a menys de deu dies per al tancament de la finestra de gener, el València seguix al telèfon per l’assumpte De Haas, tant amb els representants del futbolista com amb els del club de Vila Nova de Famalicão. L’interés en el futbolista és ferm i forma part de la remodelació que es pretén en el centre de la defensa. Si les possibilitats ho permeten, Ron Gourlay intentarà l’arribada de dos centrals en gener, si no, es pretén completar este treball a l’estiu. El neerlandés del Famalicão interessa per a ara, però si les condicions econòmiques que planteja el seu actual club no acaben d’encaixar, l’objectiu continuarà sobre la taula per al curs 26/27.
Quant al punt de vista de l’equip portugués, sèptim en la lliga portuguesa, el seu president, Miguel Ribeiro, no està disposat a regalar el “cap” de la seua defensa, malgrat que només li queden cinc mesos de contracte. De fet, segons s’ha publicat en la premsa portuguesa, intenta sense èxit la prolongació del contracte de De Haas. La temporada passada, el Famalicão va viure una situació similar amb un altre defensa a qui va decidir retindre amb només mig any de contracte al davant. L’albanés Enea Mihaj, que en juliol va anar-se’n a l’Atalanta United de la Major League Soccer (MLS) sense cost.
Estira-i-amolla amb alternatives tapades per al València
L’estira-i-amolla entre el València i els portuguesos prosseguix amb més alternatives per als de Mestalla damunt de la taula. De moment, el Famalicão no cedix. No té urgències econòmiques, però sí que té vistos possibles substituts en el mercat i, especialment, com indica A Bola, confiança plena en el jove senegalés Ibrahima Ba perquè guanyara confiança en el cas d’un adeu, en els pròxims dies, del neerlandés que pretén la secretaria tècnica de Mestalla.
Als seus 25 anys, esquerrà d’1,94 m., reunix el perfil de futbolista en creixement pel qual el CEO de Futbol, Ron Gourlay, va reforçar la direcció esportiva amb “buscatalents” especialitzats en tota classe de lligues, sobretot, més enllà del mapa de les més poderoses del top 5. Després de tres anys notables a Portugal, De Haas es troba en el moment ideal per a fer el salt. Triat millor defensor de la lliga portuguesa en setembre, els analistes del futbol portugués el valoren dins d’eixe estatus i el descriuen com el líder defensiu del seu equip. Juntament amb el porter Lazar Carevic, ell és el principal responsable de la seguretat que mostra el segon conjunt amb més porteries a zero de la Lliga Portugal Betclic (9), després de les 13 del poderós Porto (13).
Les virtuts del neerlandés de 194 centímetres, llançador de faltes
De Haas, a més, és el tercer jugador amb millor mitjana de rendiment de tota la plantilla del Famalicão. La defensa és la clau que catapulta l’equip del nord de Portugal a la zona noble. Després de 18 jornades, només els grans —Porto (4), Sporting (9), Benfica (11)— i el Gil Vicente (13) encaixen menys gols que els 14 rebuts pel Famalicão. Una fortalesa en la qual l’agressivitat i el mur de 194 centímetres de De Haas són crucials.
Així mateix, el defensa de Països Baixos crida l’atenció per la seua habilitat per a eixir jugant. Amb un 89 % d’encert, és el futbolista més precís en les passades del seu equip i el millor en passades en llarg, amb una mitjana pròxima a les quatre (3,8) per partit. La seua incidència en atac es manifesta en el joc a pilota parada, autor d’un gol de llançament de falta en tres intents amb l’esquerra, també porta perill en les rematades aèries.
Totes estes virtuts fan que el Famalicão s’haja resistit a perdre’l fins a la data. En els pròxims dies se sabrà com acaba esta partida que els dos clubs estan mantenint per De Haas.
