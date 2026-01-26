Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen SuecaTractores ValènciaValencia CFÉlite funcionarialHotel ingenieros VWDe Haas
instagramlinkedin

Immobiliari

Aedas posa en marxa les obres de 71 vivendes prop del Roig Arena

La mitat dels immobles ja s’ha venut i la constructora és Dragados

Inici de les obres de l’edifici d’Aedas prop del Roig Arena

Inici de les obres de l’edifici d’Aedas prop del Roig Arena / Levante-EMV

Ramón Ferrando

Ramón Ferrando

València

La immobiliària Aedas Homes ha posat en marxa les obres de la promoció Barocci a València, en el barri de Malilla, molt prop del pavelló Roig Arena i enfront del nou Hospital de La Fe. L’edifici té 71 vivendes i l’està construint Dragados.

La promoció Barocci, que porta el segell de NAC Arquitectos, està conformada per 71 vivendes d’un, dos, tres i quatre dormitoris amb àmplies terrasses —inclosos àtics amb grans terrasses—, amb garatge i traster, en un edifici de 19 altures. A més, este residencial tindrà zones comunes amb àrees verdes i enjardinades, piscina, espai exterior amb solàrium, gimnàs, local social, aparcament per a bicicletes, punt net de residus i molt més.

“Barocci representa la primera promoció de la companyia en el barri de Malilla, que es troba al costat de Quatre Carreres, a on la promotora ha entregat ja diversos residencials”, afirma Cristina Andrés, gerent de Promocions d’Aedas Homes a València i responsable de Barocci, que fa valdre la gran experiència de la immobiliària a València.

Cristina Andrés subratlla que l’arribada de les grues a Barocci és la millor notícia per a les desenes de clients que ja han adquirit una vivenda en el residencial. “Parlem d’una comercialització exitosa: més del 50 % del producte de Barocci ja està venut”, remarca la gerent, que avança que l’entrega de les vivendes està prevista per al primer trimestre de 2028.

El projecte està dirigit des de famílies en creixement fins a majors, passant per inversors que busquen una oportunitat. “La majoria, locals”, precisa Cristina Andrés.

Ubicació

“La ubicació excel·lent, el disseny arquitectònic del projecte, les altes qualitats, les bones distribucions dels immobles amb doble orientació i passants o les completes zones comunes, entre altres”, enumera Cristina Andrés, que també destaca el caràcter sostenible de Barocci, “que comptarà amb la certificació energètica doble A” gràcies a mesures com l’aerotèrmia o el doble vidre amb trencament de pont tèrmic, puntualitza la promotora.

Noticias relacionadas

“Barocci s’erigix en una oferta diferencial a València, a on Aedas Homes ha desenrotllat o està desenrotllant, en total, més d’una desena de projectes amb centenars de vivendes ja entregades”, conclou Cristina Andrés, que espera que, amb l’arribada de les grues, el ritme de vendes augmente encara més.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents