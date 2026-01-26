Classificació
La bretxa del València amb el descens s’estretix
La victòria de l’Alabés, que acosta els llocs de relegació a dos punts, obliga l’equip a traure un bon resultat contra el Betis
La batallada lluita per la salvació que s’està vivint en Primera Divisió fa que qualsevol punt sumat valga or. El València, després de la seua victòria balsàmica contra l’Espanyol gràcies a un gol —de penal i en el temps afegit— de Ramazani que va encendre l’ànim de les graderies de Mestalla, va aconseguir encadenar el seu primer “sis de sis” de la temporada. Un bagatge que li va permetre dormir, la nit de dissabte, a més d’un partit dels llocs de descens. No obstant això, amb els resultats que es van donar este diumenge, este matalàs s’ha aprimat considerablement i la crema torna a acostar-se, esta vegada a només dos punts.
Perquè, després de la victòria a Mendizorrotza del Deportivo Alabés contra el Betis (2-1), els bascos ixen del pou amb 22 punts, un més que el Getafe de Bordalás, que ara és el primer dels equips que jugarien l’any que ve en la categoria de plata del futbol espanyol.
Això sí, el Getafe juga esta nit el seu partit de la jornada 21 a Montilivi contra un altre rival de la baralla com és el Girona. En cas de véncer, els madrilenys abandonarien eixe lloc de perill i qui l’ocuparia seria el Mallorca, que també suma 21 punts després d’haver caigut este cap de setmana contra l’Atlètic de Madrid (3-0). Amb 22 punts estan, ara mateix, tant l’Alabés com el Rayo Vallecano; amb 23 hi ha el València, i amb 24, un vagó d’equips amb el Girona, l’Athletic, el Sevilla i l’Elx. Osasuna amb 25 punts i Reial Societat, amb 27, tampoc són aliens al risc.
