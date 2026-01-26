El detingut per la mort d’un menor a Sueca passa este dimarts a disposició judicial
La investigació està a l’espera del resultat de l’autòpsia
Efe
L’home de 48 anys que es va entregar este dissabte en la caserna de la Guàrdia Civil de Sueca i va confessar haver matat un menor de 13 anys amb el qual jugava el seu fill en la vivenda familiar passarà demà, dimarts, a disposició judicial.
Fonts de la Guàrdia Civil han indicat a EFE que el presumpte autor dels fets no passarà hui a disposició judicial —la seua detenció va tindre lloc dissabte a la vesprada—, ja que s’està a l’espera que es practique l’autòpsia a la víctima, que probablement conclourà al llarg de la jornada de hui.
Preguntades sobre la possibilitat que el detingut no fora l’autor material i estiguera encobrint el seu fill, amic del mort i que es trobava amb ells en la vivenda, les mateixes fonts han assenyalat que en estos moments estan obertes totes les hipòtesis.
L’alcalde de la localitat, Julián Sáez, ha transmés este dilluns que es troba “molt afectat” i que, “per respecte a les investigacions i a la família”, preferix no fer cap mena de declaracions.
El cos del menor mort va ser trobat en el domicili que va indicar el presumpte homicida amb colps i ferides per arma blanca, ha informat la Comandància Provincial.
L’autor confés d’estos fets es va presentar en la caserna a les 18:30 hores i va ser detingut per uns fets que investiga el grup d’homicidis de la Guàrdia Civil.
L’Ajuntament de Sueca va decretar dos dies de dol oficial, durant els quals les banderes del consistori onegen a mitja asta, i va traslladar el condol i el suport de l’equip de govern local als familiars i amics de la víctima.
Suport als companys del col·legi
La Generalitat Valenciana, mitjançant la Conselleria d’Educació, ha activat el protocol d’acompanyament emocional després d’esta mort violenta a Sueca.
Concretament, el servici d’Inspecció Educativa ha activat de manera urgent la Unitat Especialitzada d’Orientació (UEO) de Convivència per a assessorar el centre educatiu a on estudiava la víctima sobre com donar resposta a la comunitat davant d’una situació d’especial dolor.
Orientadores d’esta unitat acompanyaran el centre educatiu donant suport a la intervenció en els diferents grups i generant espais de “ventilació emocional”, amb la finalitat de sostindre l’alumnat, el professorat i la resta de la comunitat educativa que ho requerisca, segons ha informat la Conselleria d’Educació.
Així mateix, es farà una comunicació a les famílies del centre amb orientacions per a saber com acompanyar emocionalment els seus fills i filles en estos moments.
També s’habilitarà un espai de comiat en el centre, a on l’alumnat i la resta de la comunitat educativa podran deixar missatges, flors o ciris, han informat les mateixes fonts. Des del col·legi Nuestra Señora de Fátima de Sueca han declinat qualsevol altre comentari en estos moments de dol, més enllà d’assenyalar que la seua missió, en estos moments, és acompanyar l’alumnat i intentar protegir-lo.
