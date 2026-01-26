La Diputació té en cartera grans projectes constructius per valor de 34 milions
L’equip de govern accelera per a posar en marxa, abans de les eleccions de 2027, les obres de la futura ciutat administrativa, el Teatre Escalante, l’escola de capatassos de Catarroja o un pavelló cultual a Bétera
Després d’una legislatura marcada per la dana i les seues seqüeles, que han paralitzat iniciatives, i amb les eleccions de 2027 començant a aparéixer en l’horitzó, la Diputació de València està accelerant per a tractar de deixar encarrilats alguns dels “grans projectes” que va preveure l’equip de govern en 2023. Es tracta, en concret, de quatre iniciatives, algunes heretades d’anteriors executius, d’altres sobrevingudes en estos dos anys, i que es troben en diferent fase d’execució: el futur complex administratiu de Jesús-Patraix, el nou Teatre Escalante, una intervenció per a acollir les obres d’art de la Diputació a Bétera i la reforma de l’escola de capatassos agrícoles a Catarroja. Un conjunt de projectes que sumen 34,1 milions d’euros.
Ciutat administrativa
Per impacte per al dia a dia de la Diputació i per volum, el més rellevant és la construcció d’un districte administratiu en la zona de Jesús-Patraix per a centralitzar el gros dels més de mil empleats de la institució. És un complex que es vol alçar en l’entorn d’edificis històrics com l’antic convent de Santa Maria de Jesús o l’actual arxiu històric i fotogràfic que està en l’antic pavelló de privats del Psiquiàtric Pare Jofré i que ja desenrotllen activitat administrativa.
Allí disposa la corporació de diverses parcel·les a on alçarà un complex d’edificis que sumarà 10.000 metres quadrats en quatre edificis, amb un import previst de 19,2 milions en total. És un projecte car, de quatre edificis i dos soterranis de pàrquing per a 170 vehicles, però, com que són edificis independents, es podrà licitar per lots i construir de manera independent.
La redacció del projecte complet es va adjudicar després de l’estiu passat i està previst que s’entregue este mes de gener. La idea és que, en els pròxims mesos, s’expose al públic i demanar llicència a l’Ajuntament.
Teatre Escalante
En una fase similar es troba el nou Teatre Escalante, que fins i tot ja s’ha presentat en públic, un projecte valorat en 5,8 milions d’euros. La redacció del projecte ja està adjudicada i este mes de gener es preveia tindre el projecte bàsic.
Per a crear una nova instal·lació d’este emblemàtic teatre s’habilitarà la sala multiús de l’IVAF, l’Institut Valencià d’Audiofonologia. La previsió de licitació d’obres és abans de l’estiu de 2026, tenint en compte que ara es comptarà amb el projecte bàsic, el període d’al·legacions i la redacció del projecte constructiu. L’inici de les obres es preveu per a 2027, abans d’eleccions, segons els càlculs de la vicepresidenta segona i responsable de Projectes Tècnics, Reme Mazzolari. El projecte té un termini d’execució de 16 mesos.
Escola de capatassos
Fora de València, la Diputació també preveu intervindre en l’escola de capatassos, centre de titularitat provincial a Catarroja que va resultar greument afectat per la dana del 29 d’octubre de 2024. L’escola es va poder reobrir, però s’ha decidit reforçar-la davant d’inundacions i reconstruir i ampliar les instal·lacions. El projecte, que es preveu en 3,9 milions, inclosa la redacció i direcció d’obra, comptarà amb el finançament d’Iberdrola, que volia invertir en un dotacional educatiu i aportarà tres milions. El projecte d’execució ja està redactat i la llicència d’obres, amb informe favorable de la Generalitat, està pendent del vistiplau de l’Ajuntament.
Pavelló cultural a Bétera
Finalment, en el complex de l’antic hospital psiquiàtric de Bétera, la Diputació projecta reformar un pavelló que s’utilitza com a magatzem de fons artístics de la corporació, un important tresor cultural que es vol fer valdre, tant pictòric com escultòric, amb ceràmiques i vestuari, a més de documents de la història i la cultura valencianes.
La idea és habilitar les instal·lacions per a fer-les més funcionals i visitables per tal que es puguen exposar els fons. No com a museu, aclarix Mazzolari, sinó com a espai per a l’àmbit artístic, seguint l’exemple de Gordailua, el centre de col·leccions patrimonials de la Diputació Foral de Guipúscoa. Són 5,2 milions de projecte i l’objectiu era traure també obres a licitació en 2026, en una intervenció que es prorrogarà diversos anys.
Estos projectes, que podrien veure’s condicionats en el seu calendari pel bloqueig pressupostari de la Diputació, sense comptes per a 2026, se sumen a d’altres envoltats d’incertesa. El més cobejat és l’antic edifici d’Hisenda en el carrer Guillem de Castro, la titularitat del qual compartix la Diputació amb l’Ajuntament de València.
De moment, les administracions valencianes ni tan sols han aconseguit accedir a l’edifici, després d’una sentència que retirava la titularitat al Govern central. Encara no ha retornat les claus. La Diputació preveia este espai com un gran contenidor cultural.
Suscríbete para seguir leyendo
- La borrasca Harry ja s’engul mitja platja a Tavernes de la Valldigna
- El temporal s’engul trams de platja en el litoral sud de Cullera
- Borrasca Ingrid a València: un jet polar portarà neu a estos punts
- De nord a sud: la borrasca Harry deixa un impactant “tsunami” a Almassora i danys importants a Tavernes de la Valldigna
- La vaga de trens amenaça de deixar més de 400.000 valencians sense servici
- Ángeles Solanes formalitza la seua candidatura al rectorat amb un programa “digitalitzat i participatiu” per a reduir la burocràcia
- El València CF intensifica les negociacions pel central Justin de Haas
- Tres nous carrers i places per a tres il·lustres de València