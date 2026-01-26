Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

María Negroni i Berta Ferrer debatran sobre literatura i art contemporani en l’IVAM

El museu valencià commemorarà el 150é aniversari del naixement de Julio González amb un cicle que inclourà xarrades d’escriptors com Miguel Ángel Hernández, Sara Barquinero i Andrés Neuman

Cicle escriptors cactus Julio González

Cicle escriptors cactus Julio González / IVAM

María Bas

València

Una conversa entre l’escriptora, poeta i traductora argentina María Negroni i l’arquitecta i escriptora Berta Ferrer, en la qual Negroni convidarà a reflexionar sobre la relació de la literatura i la seua pròpia obra literària amb l’art contemporani, serà el punt de partida de les activitats programades pel museu amb motiu del 150é aniversari del naixement de Julio González. Serà el dimecres 28 de gener.

Es tracta de la primera activitat del cicle “Escriptures cactus”, amb el qual, des d’un punt de vista interdisciplinari, es pretén rellegir l’obra de Julio González i de la història de l’art a través de la mirada dels escriptors María Negroni, Miguel Ángel Hernández, Sara Barquinero, Estela Sanchis, Andrés Neuman, Agustín Fernández Mallo, Manuel Baixauli i Alicia Kopf.

Maria Negroni Ciclo

Maria Negroni cicle / Alejandro Guyot

El cicle, comissariat per Jorge Carrión i moderat per Berta Ferrer, es completarà amb la publicació d’un llibre que arreplegarà relats, contes, assajos i, fins i tot, poemes d’estos mateixos escriptors.

María Negroni (Rosario, 1951) és reconeguda per una vasta obra que comprén poesia, assaig i narrativa, en què destaquen títols com El corazón del daño (2021) i Colección permanente (2025). Ha sigut guardonada amb el Premi Internacional d’Assaig Siglo XXI i el Premi Internacional de Poesia Margarita Hierro pel seu poemari Utilidad de las estrellas (2024), entre altres reconeixements.

Cicle “Escriptures cactus”

Després de María Negroni, el cicle continua el 25 de febrer a càrrec de Miguel Ángel Hernánez, historiador de l’art i escriptor espanyol d’Anoxia o assajos com Yo estoy en la imagen. El 25 de març és el torn de Sara Barquinero, autora de Terminal, Estaré sola y sin fiesta i Los escorpiones, considerat el millor llibre de l’any en la categoria de ficció per l’Associació de Llibreries de Madrid.

Miguel Ángel Hernandez

Miguel Ángel Hernandez / E. Martínez Bueso

El museu valencià acollirà, el 20 de maig, la conversa entre l’escriptor hispanoargentí Andrés Neuman i Jorge Carrión. Neuman és una de les veus més importants de la seua generació i destaca per novel·les com El viajero del siglo (Premi Alfaguara 2009) i Hablar solos.

La següent tertúlia serà el 30 de setembre i serà a càrrec d’Agustín Fernández Mallo, els llibres més recents del qual són Trilogía de la guerra, La forma de la multitud (Premi d’Assaig Eugenio Trías) i el llibre autobiogràfic Madre de corazón atómico.

Sara Barquinero

Sara Barquinero / Fabián Ramos

El cicle “Escriptures cactus” de l’IVAM comptarà també amb la participació, l’11 de novembre, de l’artista, escriptora i investigadora Alicia Kopf, autora de les novel·les Hermano de hielo i Memòria d’Eco.

Els escriptors valencians Estela Sanchis, autora de la novel·la Hasta aquí todo va bien, i l’escriptor i pintor Manuel Baixauli, que ha rebut, entre d’altres, els premis Mallorca de Narrativa, Nacional de la Crítica Catalana i de la Crítica dels Escriptors Valencians, completaran el cicle literari. Les seues xarrades tindran lloc el 29 d’abril i 21 d’octubre, respectivament.

