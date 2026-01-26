Turisme en màxims històrics a Gandia: la ciutat va rebre més de 207.000 visitants l’estiu passat
Es tracta de la xifra més alta en un estiu des de 2019. La majoria es concentra en juliol, enfront de la tendència tradicional d’agost, dada que apunta a una desestacionalització
El Govern de Gandia i el sector fan un balanç satisfactori de la presència de la destinació en Fitur
Josep Camacho
El turisme de Gandia es manté en màxims històrics. Durant els mesos de juliol i agost de 2025, la ciutat va rebre 207.199 turistes, la xifra més alta de tota la sèrie 2019-2025, la qual cosa suposa un increment del 3,9 % respecte a 2024 i de l’11 % respecte a 2019.
Una de les dades més rellevants és el canvi en la distribució temporal de la demanda, ja que, per primera vegada, juliol va concentrar el 63 % dels turistes d’estiu, enfront del 37 % d’agost, la qual cosa apunta a una progressiva desestacionalització del turisme.
A més, el turisme internacional continua guanyant pes i ja representa el 10,5 % del total, amb França com a principal mercat emissor, seguit del Regne Unit i Alemanya.
Són dades publicades recentment per la Càtedra de Pensament Territorial Joan Noguera, que patrocinen la Universitat de València i l’Ajuntament de Gandia, en la seua última newsletter trimestral, i que coincidixen amb el tancament de l’edició d’enguany de la Fira Internacional de Turisme, de la qual el Govern de Gandia i el sector han fet, d’altra banda, un balanç satisfactori.
Al respecte, la regidora de Turisme, Balbina Sendra, va apuntar que Fitur és el resultat “de mesos de planificació i d’un intens treball conjunt amb el sector turístic”, i va subratllar que Gandia ha acudit a la fira “amb idees clares i amb projectes que ja són una realitat, alguns ja finalitzats i d’altres en ple desenrotllament, a punt per a la seua promoció i comercialització”.
Sendra va afegir que l’agenda de treball “ha inclòs més d’una vintena de reunions professionals, centrades tant en la promoció dels productes turístics consolidats com en projectes estratègics com Gandia Arena, que permetrà a la ciutat acollir grans esdeveniments en el futur”. “Fitur és una cita clau dins d’un full de ruta més ampli, basat en la diversificació del producte turístic i en una planificació a mitjà i llarg termini”, va afegir.
Des del sector hoteler, el president de l’Associació Empresarial Hotelera de Gandia i la Safor, Luis Rodríguez de Rivera, va valorar l’aposta “de projectes realistes, construïts o en construcció, que s’han donat a conéixer, com el cas del Gandia Arena, que ja podem comercialitzar”.
Rodríguez de Rivera va assenyalar que “la nova Marina de Gandia ajudarà a revitalitzar un espai estratègic de la ciutat”. “Gandia, com a destinació madura, ha de continuar pel camí de la inversió, la col·laboració publicoprivada i la promoció dels seus productes turístics”, va finalitzar.
Per la seua banda, la vicepresidenta de Destí Safor, Gemma Hernández, va descriure la participació de Gandia en Fitur com “totalment positiva”, de la qual va destacar la coherència de l’oferta presentada, que integra turisme de sol i platja, esdeveniments esportius i musicals, diversitat, patrimoni, gastronomia i grans projectes com Gandia Arena o la nova Marina.
Hernández va destacar també “el paper fonamental de l’hostaleria i la restauració, amb productes autòctons que completen una proposta turística atractiva i ambiciosa”.
La regidora va agrair la implicació de tot el sector turístic i va reafirmar el seu compromís “de continuar treballant en la mateixa línia, consolidant un model de destinació divers, sostenible i obert durant tot l’any, que reforce la projecció de la ciutat en l’àmbit nacional i internacional”.
