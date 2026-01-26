València “esborra” els bancs LGTBI de la plaça de l’Ajuntament: “S’imposa l’agenda ultra”
El Grup Socialista ho considera un atac a les polítiques d’igualtat i diversitat
La regidora del Grup Municipal Socialista Nuria Llopis ha exigit a l’alcaldessa de València, María José Catalá, i Vox que tornen a instal·lar els bancs morats i arc de Sant Martí de la plaça de l’Ajuntament després de comprovar que “els han retirat en aplicació de l’agenda ultra”. “María José Catalá demostra cada dia que és més reaccionària que els seus socis i que no els necessita per a continuar esborrant la igualtat i la diversitat dels nostres carrers i places”, ha afirmat la regidora socialista, que li ha exigit que torne a instal·lar-los.
En estos termes s’ha pronunciat després de comprovar que l’Ajuntament ha dut a terme la substitució definitiva dels bancs de color morat i amb la bandera LGTBI que hi havia en la plaça de l’Ajuntament. Uns bancs que, ha denunciat Llopis, l’actual corporació “va deixar que es degradaren sense cap mena de manteniment”. “Això no és casualitat, això és ideologia”, ha remarcat, i ha denunciat que Catalá i Vox “no només retrocedixen en polítiques d’igualtat, sinó que, a més, ho fan visible”.
Precedents
Ha recordat que una de les primeres mesures que va adoptar Catalá juntament amb Vox va ser retirar les pancartes contra la violència masclista en les concentracions per l’assassinat de dones. Algunes altres mesures contra la igualtat van ser “eliminar dels estatuts de l’extinta València Activa els objectius de fomentar la igualtat de la dona dins del mercat laboral o les accions dirigides a les víctimes de violència masclista”. A més, ha recordat que els seus socis van celebrar ballant un pasdoble en la plaça de la Mare de Déu que el ple municipal no aprovara per primera vegada en la seua història una declaració institucional pel 8M.
En matèria de diversitat, ha exposat que la retirada d’estos bancs “no és casual, sinó que forma part d’un pla estructurat”. Així, ha recordat que Catalá va justificar la retirada de les pancartes del balcó consistorial que es desplegaven amb motiu del Dia de la Dona o el Dia de l’Orgull LGTBI amb el fet que tampoc es col·locaven les de malalties com l’ELA o l’alzhèimer.
De la mateixa manera, va retirar els bancs arc de Sant Martí del pont de les Flors quan li’l va dedicar a Rita Barberá, aprofitant la remodelació. Llavors, els socialistes ja li van exigir que repintara els bancs i deixara de burlar-se de la ciutadania. “Catalá ha eliminat les pancartes del balcó, ha esborrat els missatges contra la violència de gènere i continua invisibilitzant la lluita contra l’LGTBI-fòbia”, ha denunciat.
