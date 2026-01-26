València té uns 5.000 escocells buits o arbres morts
Compromís denuncia que la situació de l’arbratge s’ha agreujat en els últims anys i acusa el Govern del PP i Vox d’abandonar la infraestructura verda. Campillo recorda que Catalá va prometre que no quedaria cap escocell buit
La situació de l’arbratge urbà a València continua deteriorant-se amb el Govern municipal de PP i Vox. Les últimes dades facilitades per l’Ajuntament al Grup Municipal Compromís per València confirmen que la ciutat ja acumula 4.923 escocells sense arbre o amb arbres morts, una xifra que no ha deixat de créixer en els últims anys.
Les dades mostren una evolució clarament negativa. En només un any, València ha passat de 4.253 escocells buits o amb arbres morts en 2024 als 4.923 actuals, un increment del 15,8 %. Fins i tot en relació amb octubre de 2025, quan ja s’havia aconseguit un rècord negatiu amb 4.755 faltes d’arbratge, la situació continua empitjorant amb 168 escocells més en tot just uns mesos.
El regidor de la coalició valencianista Sergi Campillo ha denunciat que, en lloc de revertir el problema, “el Govern municipal l’està agreujant”. Segons ha explicat, “les xifres confirmen que, amb Catalá, València perd arbres any rere any; a més, la reposició és clarament insuficient”.
Campillo ha recordat que estes dades arriben després que l’alcaldessa prometera que no quedaria cap escocell buit, una promesa que no només no s’ha complit, sinó que ha derivat en una situació encara pitjor. “Lamentablement, Catalá mentix sense cap pudor cada vegada que parla d’infraestructura verda. Cada mes que passa amb este govern, València té menys ombra, menys verd i menys capacitat per a fer front a la calor, la contaminació i els efectes del canvi climàtic”, ha afirmat
Per al regidor de Compromís, l’augment continuat d’escocells buits és “la prova més clara de la deixadesa del Govern del PP i Vox amb la infraestructura verda de la ciutat”. “No plantar arbres no és un problema estètic, és un problema de salut pública i de qualitat de vida, especialment en els barris que ja patixen més calor”, ha assenyalat. “El discurs verd de Catalá està tan buit com els escocells dels carrers de València”, ha lamentat.
