El vendaval derroca pins secs i morts sobre sendes i camins a Xàbia
El desastre forestal va més enllà de l’impacte natural i paisatgístic i suposa un risc i complica l’ús social dels paratges xabiencs
És més que un desastre natural i paisatgístic. S’estan retirant pins secs i morts, però Xàbia té una gran massa forestal i no hi ha paratge que es deslliure de l’estrall dels pins secs i morts. El vendaval ha derrocat, en els últims dies, molts d’eixos pins que han patit la sequera i la plaga del Tomicus destruens. Els qui van eixir ahir a passejar per paratges de gran ús social es van topar amb sendes i camins bloquejats pels arbres caiguts. Els danys de les masses forestals també són un risc. Els pins s’ensorren. La pluja i el vent els estellen i els arranquen també de soca-rel.
Les sendes i els camins són un patrimoni de gran ús social a Xàbia. Els passejants i esportistes (corredors i ciclistes de muntanya) s’han topat pins desplomats que tancaven el pas. Este municipi, igual que tota la Marina Alta, viu una situació d’emergència forestal.
Incendis i pins que s’ensorren
L’Associació de Bombers de la Marina Alta està fent una gran labor. Ha retirat desenes de pins morts en el vessant de Xàbia del Montgó. Mentres, l’Ajuntament ha fet treballs forestals a la Granadella i ara en el Camí Vell de Teulada (el Tossal Gros), però este municipi compta amb una gran massa forestal. Si, fins ara, el gran risc era que molts xalets, per estar dins o apegats al bosc (la interfície urbanoforestal), es trobaven molt exposats als incendis forestals, ara l’amenaça és que les pinedes estan tan danyades que desenes de pins s’ensorren a cada nova adversitat meteorològica.
