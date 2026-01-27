“Àlex, sempre has sigut un bon amic i t’has portat bé amb tots”
Un altar enfront del col·legi al qual anava el menor assassinat s’ompli de missatges i flors mentres les famílies del centre fan tots els possibles per acompanyar els menors en el dol
Han passat tres dies, però el silenci continua inundant el col·legi d’Àlex, el menor de 13 anys assassinat dissabte passat a Sueca.
Les famílies que acompanyen els menuts encara no entenen com pot haver ocorregut una cosa així. “No ho tenen clar i no ho tindran. La qüestió és que Àlex ja no hi és”, assenyala una de les mares que es trobava este matí en el centre educatiu.
La mateixa dona insistix que la justícia aclarirà els fets. En les seues paraules, “només hi ha una veritat i és que el xiquet se n’ha anat”. Una altra mare s’unix a este grup de famílies que es troben a la porta. Reconeix que els menors ho estan passant malament. “Els xiquets estan espantats”, indica. Insistix que “els menuts es portaven molt bé”, i, fins i tot, relata algunes vivències compartides.
Ciris i flors
L’altar improvisat a les portes del centre continua omplint-se de flors, ciris i missatges al menor. “Sempre et portaré al cor, et recordaré i agafaré el teu exemple de ser bo en tot el que feies”, relata una de les cartes, que afig que “sempre has sigut un bon amic i t’has portat bé amb tots”.
De fet, la Conselleria d’Educació ha activat el protocol d’acompanyament als menors. Alguns dels alumnes també jugaven amb Àlex a futbol, per la qual cosa ahir van estar en l’homenatge que va retre el CF Promeses Sueca.
Ventilació emocional
Els integrants de la Unitat Especialitzada d’Orientació estan donant suport a la intervenció en els diferents grups i generant espais de ventilació emocional, amb la finalitat de sostindre l’alumnat, el professorat i la resta de la comunitat educativa que ho requerisca.
L’equip s’ha constituït en el centre mateix, a on s’han distribuït les funcions necessàries per a garantir una actuació coordinada. Des del centre educatiu es durà a terme un acompanyament emocional de la comunitat educativa i, de manera especial, de l’alumnat.
En estos primers dies, els treballs se centren especialment a generar espais d’escolta en tots els grups, partint de la comunicació de la notícia de manera objectiva, la qual cosa posarà en marxa la primera fase, denominada “Acolliment emocional”, del procés M.A.R. (Moviment cap a l’Agraït Record), desenrotllat per Carlos Odriozola.
