Bielsa reclama al Consell que impulse una nova llei d’àrees metropolitanes
El PSPV porta una resolució al ple de la diputació per a articular una governança supramunicipal en diferents matèries per als 44 municipis de l’àrea de València
El Grup Socialista de la Diputació de València vol retornar la qüestió metropolitana a l’agenda valenciana, i portarà al ple d’este dimecres una proposta de resolució per a instar el Consell de la Generalitat a presentar un nou projecte de llei per a la creació i gestió de les àrees metropolitanes.
La iniciativa, de l’alcalde de Mislata i portaveu del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, sorgix com a reacció als últims canvis del Consell del PP, que, mitjançant la Llei de simplificació administrativa, “ha provocat un buidatge funcional de la llei d’àrees metropolitanes, substituint el model de governança supramunicipal per una pretesa gestió directa autonòmica, cosa que debilita l’autonomia local i la planificació”.
Bielsa es va comprometre recentment, en el I Fòrum Àrea Metropolitana de València, a promoure la creació d’un grup impulsor d’alcaldes i alcaldesses que treballe una proposta de llei de caràcter metropolità i la porte al debat parlamentari en les Corts. L’objectiu és dotar d’una governança estable una àrea urbana de 44 municipis i al voltant d’un milió i mig d’habitants que arrossega des de fa dècades una fragmentació institucional que dificulta la resposta als grans reptes comuns. Més enllà de la mobilitat, episodis recents recorden l’existència de reptes compartits, com les emergències o la resiliència d’infraestructures a esdeveniments climàtics.
La idea metropolitana està en l’ADN de l’esquerra i recollida en l’Estatut, però, després de més de quatre dècades d’autogovern, a penes ha avançat. No és un “fracàs” estrictament valencià: excepte a Barcelona, a Espanya no hi ha mecanismes de governança metropolitana estables. Mentres que a Alemanya, França, Itàlia o el Regne Unit, els municipis compartixen la gestió de competències amb normalitat, a València la batalla partidista sembla avortar qualsevol intent.
A la C. Valenciana, la legislació específica no es va desenrotllar fins a 2001, però “des de llavors el text ha patit diverses modificacions que han frustrat tot potencial desenrotllament”, lamenten els socialistes en la seua moció.
L’únic precedent exitós, a l’Horta
El major avanç en este àmbit va ser el Consell Metropolità de l’Horta, creat en 1986 i que promovia una visió del seu àmbit territorial com una “unitat funcional”: va permetre un avanç en la cooperació mancomunant servicis. Eixe model legislatiu es va suprimir en 1999.
Per a Bielsa, els últims canvis en la llei de 2001 sota l’actual Consell del PP “constituïxen una verdadera regressió històrica i un colp a la maduresa municipalista, introduint un model vertical”, en referència a eixa gestió directa autonòmica.
Debat amb els municipis
En este context, la resolució dels socialistes reclama que eixa nova llei siga “el resultat d’un ampli debat entre els municipis afectats de l’àrea de València”, amb la participació d’experts, universitats, col·legis professionals i centres de coneixement. La idea és que un nou marc legal s’adapte als canvis globals, i que pare atenció, des d’una lògica supramunicipal, a qüestions com la mobilitat, la vivenda o la resposta a les emergències.
