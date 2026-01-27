Una exposició a Canals visibilitza el maltractament a les persones majors
La mostra organitzada per la Federació Valenciana d’Associacions de Familiars i Amics de Persones amb Alzhèimer (Fevafa) pretén generar consciència social des de l’àmbit local
La Federació Valenciana d’Associacions de Familiars i Amics de Persones amb Alzhèimer (FEVAFA) va inaugurar dissabte passat, 24 de gener, en el marc de la seua assemblea general celebrada en AFA Canals, l’exposició “Detecta el maltractament a les persones majors”, una mostra de sensibilització social que recorrerà diferents municipis de la Comunitat Valenciana.
L’exposició, que naix amb vocació itinerant, està composta per 10 roll-ups a doble cara (castellà/valencià), cada un dedicat a una mena de maltractament que pot afectar les persones majors. A través d’imatges i missatges directes, la mostra convida a la reflexió i busca visibilitzar situacions de maltractament que amb freqüència romanen ocultes o normalitzades.
Esta iniciativa s’emmarca dins del projecte “Detecta el maltractament a les persones majors”, desenrotllat per Fevafa al llarg de 2025, que ha inclòs una campanya de sensibilització mensual, accions formatives i divulgatives, i que culmina ara amb esta exposició com a ferramenta d’impacte directe en el territori.
Durant la inauguració, Fevafa va posar en relleu la importància d’implicar la societat en la detecció i prevenció del maltractament a les persones majors, així com el paper fonamental de les AFA com a agents actius de sensibilització, defensa de drets i suport comunitari.
Després de la seua estrena a Canals, l’exposició iniciarà un recorregut per diferents localitats de la Comunitat Valenciana, a on podrà ser acollida per les associacions federades, amb l’objectiu d’acostar el missatge a la ciutadania i generar consciència social des de l’àmbit local.
Convidar a la reflexió
Rosana Garrido, directora de FEVAFA i coordinadora del projecte, ha assenyalat que “l’objectiu d’esta campanya és convidar a la reflexió, perquè, en moltes ocasions, no som plenament conscients de tot el que encara hem de millorar en el nostre dia a dia. És necessari que esta iniciativa ens ‘pessigue’, que ens faça obrir els ulls i avançar com a societat”.
El projecte “Detecta el maltractament a les persones majors” ha sigut finançat per la Conselleria de Servicis Socials, Família i Infància de la Generalitat Valenciana, en el marc del seu compromís amb la protecció dels drets de les persones majors i la prevenció de situacions de maltractament.
Amb esta iniciativa, FEVAFA reafirma el seu compromís amb la protecció, el respecte i el bon tracte a les persones majors, promovent una mirada més justa, activa i digna cap a este col·lectiu.
