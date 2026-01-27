Una riuada històrica
La Mancomunitat exigix a la Generalitat accelerar la reconstrucció dels col·legis arrasats: “2.000 alumnes seguixen en barracons”
El comissionat Raúl Mérida es reunix per primera vegada amb alcaldes i tècnics de l’Horta Sud
El president comarcal entrega un dossier amb incidències i reclama prioritat, terminis i consens amb comunitats educatives
La reconstrucció educativa després de la dana torna a situar-se en el centre del debat en la comarca de l’Horta Sud. El comissionat per a la Reconstrucció de la Generalitat Valenciana, Raúl Mérida, ha mantingut, este dimarts, en la seu de la Mancomunitat de l’Horta Sud, la seua primera trobada amb alcaldies i equips tècnics de la comarca per a revisar l’estat de les actuacions i els problemes que encara arrosseguen els municipis més afectats per la dana del 29 d’octubre de 2024.
En la reunió, el president de la Mancomunitat, José F. Cabanes, ha traslladat una exigència concreta al Consell: “celeritat” i prioritat per a la construcció de les infraestructures educatives destruïdes i per a resoldre les deficiències que persistixen en els centres danyats. Com a suport, ha entregat a Mérida un dossier elaborat per l’entitat comarcal amb informació aportada per regidories d’Educació i comunitats educatives, centrat en la situació dels municipis amb barracons o amb centres demolits.
“No pot perpetuar-se”: 2.000 estudiants encara en aules prefabricades
Cabanes ha advertit que, des de la dana, s’ha tornat a una realitat que la comarca vol deixar arrere: els prefabricats. Segons ha traslladat, actualment hi ha 2.000 estudiants en barracons, una situació que ha reclamat que siga “transitòria” i amb solucions definitives com més prompte millor.
El president comarcal ha posat l’accent en l’impacte humà sobre els alumnes: “No estem parlant de posar uns prefabricats perquè es crea un col·legi nou o se n’amplia un altre, sinó de xiquetes i xiquets que han patit un fort impacte psicològic i emocional en la dana i la seua escola era una referència d’espai segur, que ara han perdut”.
A més d’accelerar terminis, ha demanat consens amb ajuntaments i comunitats educatives, i ha reclamat obrir processos de participació infantil perquè l’alumnat puga opinar sobre com vol que siguen els seus futurs centres, citant l’estudi “Amb el fang en la motxilla” impulsat per Save the Children i elaborat per la Universitat de València amb col·laboració comarcal. Una participació perquè “xiquets i xiquetes puguen expressar com volen que siguen els seus col·legis”, ha exposat Cabanes.
Incidències en diversos municipis
L’informe entregat al comissionat arreplega, entre altres qüestions, deficiències en els barracons del col·legi Orba (Alfafar), problemes pendents en el CEIP Blasco Ibáñez (Beniparrell) i la situació en centres de Catarroja, com l’IES Berenguer Dalmau. També inclou referències a centres a Albal, Aldaia, Benetússer i Massanassa, a més d’Utiel, per queixes traslladades per la seua comunitat educativa a la Mancomunitat.
També sobre la taula: el col·lector oest i la separació d’aigües
Al marge de l’àmbit escolar, Cabanes ha aprofitat la trobada per a traslladar a Mérida la preocupació dels ajuntaments confrontants amb la pista de Silla pel col·lector oest i les canalitzacions de la depuradora Epsar sota eixa infraestructura.
“Parlem de xiquetes i xiquets que han patit un fort impacte psicològic i emocional en la dana”
Segons ha exposat, resulta “il·lògic” exigir als municipis la separació de pluvials i residuals si l’eixida final continua concentrant-se en eixe col·lector, i ha defés que la Generalitat hauria d’abordar la separació en eixe punt pel seu impacte, també, en l’Albufera.
La reunió deixa un missatge nítid des de l’Horta Sud: la reconstrucció no pot quedar-se en solucions provisionals. I en educació, sostenen, la urgència té nom i cognoms: tornar com més prompte millor a col·legis definitius, segurs i estables.
Suscríbete para seguir leyendo
- La borrasca Harry ja s’engul mitja platja a Tavernes de la Valldigna
- El temporal s’engul trams de platja en el litoral sud de Cullera
- Borrasca Ingrid a València: un jet polar portarà neu a estos punts
- La bretxa del València amb el descens s’estretix
- La vaga de trens amenaça de deixar més de 400.000 valencians sense servici
- De nord a sud: la borrasca Harry deixa un impactant “tsunami” a Almassora i danys importants a Tavernes de la Valldigna
- El detingut per la mort d’un menor a Sueca passa este dimarts a disposició judicial
- Ángeles Solanes formalitza la seua candidatura al rectorat amb un programa “digitalitzat i participatiu” per a reduir la burocràcia