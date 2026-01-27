Una marxa per la zona zero quinze mesos després de la dana: “Intenten imposar una normalitat que no existix”
El dia 31, la manifestació convocada per més de 200 col·lectius eixirà de la plaça de la Xapa de Benetússer i recorrerà Alfafar i Sedaví
Han passat quinze mesos, dos presidents de la Generalitat i desenes de declaracions en la causa de la dana, però la vida anterior no ha tornat a la zona zero de la catàstrofe del 29-O. Un any i tres mesos després que associacions de víctimes i col·lectius socials agrupats en l’Acord Social Valencià perceben que s’intenta “imposar una normalitat que no existix”. És el que denunciaran en una manifestació el dissabte 31 de gener, la pròxima del cicle de marxes reivindicatives que ha recorregut una vegada al mes la ciutat de València, però també localitats de l’Horta com Catarroja. Esta vegada, eixirà de Benetússer i recorrerà també Sedaví i Alfafar.
En una roda de premsa, Beatriu Cardona, representant d’Intersindical en l’Acord Social Valencià, ha destacat que l’objectiu continua sent el de mobilitzacions anteriors: després de la dimissió de Carlos Mazón, a qui consideren el màxim responsable de la tragèdia i de les 230 víctimes mortals, reclamen que “entregue immediatament la seua acta de diputat i es presente davant del jutjat de Catarroja”.
“Carlos Mazón va dimitir perquè el vam obligar a dimitir, però encara conserva l’acta de diputat. Una acta que li permet continuar aforat i lluny d’on realment hauria d’estar, que és davant de la jutgessa de Catarroja”, ha denunciat Cardona. Critica que Juanfran Pérez Llorca, l’actual president de la Generalitat, “continua protegint Mazón, que és el màxim responsable de les 232 morts provocades per la catàstrofe ambiental i humana del 29 d’octubre de 2024”.
Que Mazón “done la cara davant de la justícia”
També ho ha expressat així Mariló Gradolí, presidenta de l’Associació Víctimes Dana 29 d’Octubre de 2024. “Fem una crida a les persones que pensen que Carlos Mazón no ha d’estar cobrant dels valencians i les valencianes amb la seua acta de diputat a acompanyar la manifestació del dissabte 31 per a demanar que entregue l’acta de diputat eixe mateix dia i done la cara davant de la justícia, per la reparació i per a conéixer la veritat del que va ocórrer el dia 29 d’octubre”, ha defés.
Per la seua banda, Rosa Álvarez, presidenta de l’Associació de Víctimes Dana 29-O, ha criticat “la indigència d’un Partit Popular que utilitza les víctimes, al qual no li importem gens ni mica”. Destaca que, “mentres el senyor Carlos Mazón estiga allà dins, no té cap legitimitat per a demanar cap dimissió mentres sosté el màxim responsable”. “Portem un any i tres mesos de mentides, de cinismes, de psicòpates i això és inaguantable. No podem continuar així”, ha considerat, per la seua banda, Toñi García, que va perdre la seua filla i el seu marit en la catàstrofe.
Però, a més, la reconstrucció està sent, encara, insuficient. “Un any i tres mesos després intenten imposar una normalitat que no existix”, denuncia Cardona. Moltes escoles continuen “en condicions deplorables” i moltes persones amb mobilitat reduïda no poden eixir de la seua casa perquè encara no tenen ascensor, i eixes són només algunes de les deficiències. A això se suma la por a les pluges del veïnat de l’Horta Sud, coneixedor del mal estat del clavegueram arrasat pel llot i l’aigua.
“Ja n’hi ha prou de fer negocis amb la desgràcia”
Per això, reclamen que la reconstrucció siga “justa, participativa i al servici del bé comú”. “L’objectiu és posar en el centre la veu de les comarques afectades”. Esta nova mobilització se celebra a Benetússer, Sedaví i Alfafar, tres dels pobles més durament colpejats per la dana, i coincidint amb el primer aniversari de la creació dels comités locals d’emergència i reconstrucció (CLER), “que van nàixer com una resposta popular davant de l’abandó institucional”. “L’objectiu és posar en el centre la veu de les comarques afectades i exigir una reconstrucció justa, participativa i al servici del bé comú”, afirma Cardona.
“Ja n’hi ha prou de fer negocis amb la desgràcia. La reconstrucció ha de comptar amb els pobles, amb la seua gent i amb el model de territori i de vida que volem construir col·lectivament. Les persones afectades i la resta del poble valencià no es mereixen esta situació i per això tornem a eixir als carrers”, ha conclòs.
Des dels comités, Rut Moyano, de Benetússer, ha exigit que tots els consellers que formaven part de l’anterior govern de Mazón i de l’actual de Pérez Llorca “assumisquen les seues responsabilitats polítiques i dimitisquen”. “I, per descomptat, ens hi sumem per a fer costat a totes les famílies de les víctimes, per a acompanyar-les en esta busca de veritat i de justícia”, ha destacat. “Amb el pas dels mesos, el que estem veient és que la reconstrucció torna a reproduir un model urbanístic que considerem responsable que aquella dana s’agreujara. Un model que torna a especular amb el nostre territori, un model que està destruint l’horta”, ha lamentat. Assegura que no ho pensen permetre. “Ens hi va la vida”, ha sentenciat.
El recorregut
La manifestació començarà a les sis de la vesprada en la plaça de la Xapa de Benetússer, la ruta continuarà pel carrer Major de la localitat, les avingudes Camí Nou i Gómez Ferrer (Sedaví-Alfafar), el carrer Francisco Villa El Morenet (Alfafar) i acabarà en la plaça del País Valencià (Alfafar), a on està l’ajuntament del municipi.
