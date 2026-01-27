“De pares a fills” és més que un lema: el València CF és el club amb més herència paternofilial d’Espanya
Un estudi de la Lliga revela que l’afició valencianista és la més transmesa de pares a fills entre els 42 equips de Primera i Segona Divisió
Milions de vegades hem sentit que el València CF és un sentiment que es transmet “de pares a fills”. Emmarcat en la litúrgia de portar el teu menut a l’estadi fins que ell et porte a tu, l’herència paternofilial és un dels grans motius d’afició a un equip. Més encara si parlem de l’equip de Mestalla, ja que un estudi de la Lliga revela que és el club amb més transmissió de pares a fills d’Espanya.
La Lliga ha impulsat una iniciativa anomenada “42 llegats, 42 maneres de guanyar”, en relació als 42 equips del futbol espanyol de Primera i Segona Divisió i les seues aficions, “amb un enfocament integral i transversal, que busca involucrar els aficionats i fer-los partícips d’un relat col·lectiu a través de les seues històries i vivències personals”, acompanyat d’un estudi d’àmbit nacional i regional que busca saber com es transmet l’afició pels clubs i pel futbol en les diferents zones del país.
Més de la mitat, per herència paternal
Els resultats són molt reveladors i deixen l’afició blanc-i-negra en un gran lloc. En termes de transmissió pròpia, l’herència pare-fill és la més present en tots els equips, amb el València CF (51,92 %), el Sevilla FC (47,84 %) i l’Athletic Club (46,31 %) com els equips als quals pertanyen els aficionats que més han transmés la seua afició als seus fills.
Sobre este estudi va parlar Ángel Fernández, director de Marca i Estratègia Global de la Lliga, que assenyalava la importància que té la transmissió en el futbol espanyol: “L’herència del futbol és un dels principals valors de la Lliga. És la suma de 42 cultures, 42 maneres de sentir i de guanyar, unides per un mateix orgull de pertinença. Amb esta campanya, volem valorar tot allò que els aficionats reben dels seus i fan créixer amb cada generació”.
