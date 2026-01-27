Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guardons de cine

‘Sirat’, triada per a optar també al Premi Bafta a la millor pel·lícula en llengua no anglesa

Una batalla tras otra, amb 14 nominacions, i Los pecadores, amb 13, encapçalen la carrera pels guardons de l’Acadèmia britànica

Bruno Núñez i Sergi López, en una escena de ‘Sirat’

Bruno Núñez i Sergi López, en una escena de ‘Sirat’ / EPC

Rafael Tapounet

Rafael Tapounet

Un reconeixement internacional més per a Sirat. La producció espanyola dirigida per Oliver Laxe ha sigut inclosa entre les cinc millors pel·lícules en llengua no anglesa de 2025 en els Premis de l’Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió (BAFTA), que s’entregaran el pròxim 22 de febrer en el Royal Festival Hall de Londres. Una nominació que se suma a les dos que Sirat ha obtingut en els Oscars i a les altres dos que va tindre en els Globus d’Or, entre moltes altres distincions que la pel·lícula ha anat arreplegant fora d’Espanya des que es va presentar el maig passat en el Festival de Canes.

Com ja ha succeït en altres guardons, els dos principals rivals de Sirat en la lluita pel Premi Bafta al millor film en llengua no anglesa seran la producció brasilera El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, i, sobretot, la noruega Valor sentimental, de Joachim Trier, que ha obtingut nominacions en set categories més. Completen el quintet de candidats Un simple accidente, de l’iranià Jafar Panahi, i La voz de Hind, de la tunisiana Kaouther Ben Hania. Els mateixos que en els Oscars. Títols tan notables com Nouvelle vague, de Richard Linklater, i No hay otra opción, del sud-coreà Park Chan-wook, s’han quedat, de nou, fora de la llista.

Per a sorpresa de ningú, Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, i Los pecadores, de Ryan Coogler, encapçalen la carrera pels Bafta, encara que, esta vegada, amb les posicions invertides respecte als Oscars: 14 candidatures per a la primera i 13 per a la segona. Els seguixen, en nombre de nominacions, Hamnet, de Chloé Zhao, i Marty Supreme, de Josh Safdie, les dos amb 11. Eixos quatre films són, juntament amb Valor sentimental, els que es disputaran el premi a la millor pel·lícula.

