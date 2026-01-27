AGRICULTURA
La UE es prepara per a activar el pacte amb Mercosur malgrat les protestes del camp
El conseller Barrachina reclama a Brussel·les clàusules de salvaguarda àgils i efectives per a protegir els agricultors i ramaders enfront de la competència deslleial
El pacte de lliure comerç entre la Unió Europea (UE) i Mercosur —aprovat recentment per l’executiu comunitari i els governs de l’Argentina, el Brasil, l’Uruguai i Paraguai— continuarà el seu procés d’aplicació les pròximes setmanes malgrat les protestes en el camp a tot Espanya —inclosa la Comunitat Valenciana— i el fet que el Parlament Europeu haja paralitzat la seua entrada en vigor amb la seua petició a la justícia europea per a determinar la legalitat del pacte.
El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha defés, este dilluns, que el Govern d’Espanya afronta la negociació de la pròxima política agrícola comuna (PAC) amb l’objectiu de mantindre els fons destinats al sector i alineats amb agricultors, cooperatives i comunitats autònomes, en un context marcat per les mobilitzacions del camp previstes esta setmana, davant de les quals ha mostrat “respecte”. Les seues paraules arriben enmig d’una nova onada de protestes convocades per Asaja, COAG i UPA des d’este dilluns i fins al 30 de gener, amb tractorades en diferents punts del país per a denunciar la retallada prevista en el futur pressupost agrari i l’impacte de l’acord comercial amb els països del Mercosur.
Govern d’Espanya
Sobre estes mobilitzacions, Planas, segons informa Europa Press, ha reiterat el seu “respecte total” a les organitzacions convocants i ha recordat que els ciutadans poden expressar-se “de manera lliure i democràtica”, sempre dins del respecte a la llei. En este sentit, el ministre ha defés que Espanya aposta per una PAC que mantinga, “com a mínim”, els fons del període anterior per a poder respondre als reptes immediats del camp, des de la rendibilitat de les explotacions fins a les exigències derivades de la transició ecològica i el context internacional.
Crítiques del Consell
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha reclamat a Brussel·les la implantació de clàusules de salvaguarda, controls eficaços en frontera i igualtat de tracte en els acords comercials per a protegir agricultors i ramaders espanyols enfront de la competència deslleial de productes procedents de tercers països. Després de la seua participació en el primer Consell de Ministres d’Agricultura i Pesca de l’any celebrat a Brussel·les, en representació de les comunitats autònomes espanyoles, Barrachina ha assenyalat que “el nou semestre és una oportunitat per a la reconciliació de la Comissió Europea amb els agricultors i els ramaders, que en moltes ocasions no coneixen en profunditat els debats que es produïxen a Brussel·les ni compartixen els seus fins”. En relació amb la futura política agrària comuna, el conseller ha reclamat un marc amb recursos suficients.
Tractorades a València
Les protestes del camp han tornat este matí a València, esta vegada convocades per associacions d’agricultors independents valencianes adscrites a Unaspi (Unió Nacional d’Associacions del Sector Primari Independents), “contra les polítiques que destruïxen el sector primari”. La mobilització ha inclòs una marxa de tractors pel centre de la capital del Túria entre l’estació del Nord (c/ Xàtiva) i la Delegació del Govern (plaça del Temple). La tractorada ha provocat notables col·lapses de trànsit en els carrers del centre de la ciutat i ha reunit poc més d’un centenar de vehicles.
La manifestació d’Unaspi a València contra l’acord comercial entre la UE i Mercosur, les retallades en la política agrària comuna (PAC) i el Pacte Verd Europeu, entre altres aspectes, es produïx en una setmana de protestes a tot Espanya. A València, dijous que ve hi haurà una altra tractorada contra l’acord UE-Mercosur, organitzada per AVA-Asaja, Unió Llauradora, Coag, UPA i Cooperatives Agroalimentàries.
