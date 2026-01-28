Corrupció
Ábalos renuncia a l’acta de diputat en el Congrés per València
Ábalos va obtindre la seua acta dins de la llista del PSOE, però, després de la seua imputació, va passar al Grup Mixt i va ser apartat de les files socialistes. Ara, amb la seua renúncia, el PSOE “recupera” un diputat amb l’arribada d’Ana María González Herdaro, alcaldessa de Llaurí, a la cambra baixa com a parlamentària per València
La seua renúncia no afecta el juí en el Tribunal Suprem que està a punt de jutjar-se i pel qual està en presó preventiva
L’exministre José Luis Ábalos ha informat, este dimecres, que ha sol·licitat a la Mesa del Congrés la renúncia a l’acta com a diputat per València. L’ex-secretari d’Organització del PSOE està ara mateix en presó preventiva a l’espera de juí oral pel cas del pelotazo de les mascaretes durant la seua etapa en el Ministeri de Transports.
Ha sigut el mateix Ábalos, a través del seu perfil en xarxes socials que li gestiona el seu fill, qui ha informat de l’escrit registrat hui mateix, 28 de gener, a les 12:02 hores.
Este pas de renunciar a la seua condició de diputat, que no afecta el juí que està a punt de començar en el Tribunal Suprem per la seua condició d’aforat, el fa “una vegada” s’ha resolt, per la Sala II del Tribunal Suprem, el recurs d’apel·lació que va presentar contra el seu ingrés a la presó.
Segons explica Ábalos, no havia renunciat fins ara a la seua condició de diputat per València “atés que, en tot este procés, he considerat que el respecte als procediments legals és un pilar fonamental de l’estat de dret que garantix la ‘presumpció d’innocència’ de totes i tots els ciutadans; assegura la separació de poders; la imparcialitat i la tutela judicial efectiva sense arbitrarietats”.
Fonts del PSOE i del PSPV confirmen a EL PERIÓDICO que l’acta que deixa Ábalos implica l’arribada al Congrés d’Ana Maria González Herdaro, alcaldessa de Llaurí.
