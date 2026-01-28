Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Velocidad trenes ValenciaZona Bajas EmisionesMuVimBorrasca JosephMigrantes C. ValencianaSemana SantaCalderos Moncada
instagramlinkedin

Corrupció

Ábalos renuncia a l’acta de diputat en el Congrés per València

Ábalos va obtindre la seua acta dins de la llista del PSOE, però, després de la seua imputació, va passar al Grup Mixt i va ser apartat de les files socialistes. Ara, amb la seua renúncia, el PSOE “recupera” un diputat amb l’arribada d’Ana María González Herdaro, alcaldessa de Llaurí, a la cambra baixa com a parlamentària per València

La seua renúncia no afecta el juí en el Tribunal Suprem que està a punt de jutjar-se i pel qual està en presó preventiva

Arxiu - El diputat José Luis Ábalos durant una sessió plenària en el Congrés dels Diputats

Arxiu - El diputat José Luis Ábalos durant una sessió plenària en el Congrés dels Diputats / Ricardo Rubio - Europa Press - Arxiu

May Mariño

L’exministre José Luis Ábalos ha informat, este dimecres, que ha sol·licitat a la Mesa del Congrés la renúncia a l’acta com a diputat per València. L’ex-secretari d’Organització del PSOE està ara mateix en presó preventiva a l’espera de juí oral pel cas del pelotazo de les mascaretes durant la seua etapa en el Ministeri de Transports.

Ha sigut el mateix Ábalos, a través del seu perfil en xarxes socials que li gestiona el seu fill, qui ha informat de l’escrit registrat hui mateix, 28 de gener, a les 12:02 hores.

Este pas de renunciar a la seua condició de diputat, que no afecta el juí que està a punt de començar en el Tribunal Suprem per la seua condició d’aforat, el fa “una vegada” s’ha resolt, per la Sala II del Tribunal Suprem, el recurs d’apel·lació que va presentar contra el seu ingrés a la presó.

Segons explica Ábalos, no havia renunciat fins ara a la seua condició de diputat per València “atés que, en tot este procés, he considerat que el respecte als procediments legals és un pilar fonamental de l’estat de dret que garantix la ‘presumpció d’innocència’ de totes i tots els ciutadans; assegura la separació de poders; la imparcialitat i la tutela judicial efectiva sense arbitrarietats”.

Noticias relacionadas

Fonts del PSOE i del PSPV confirmen a EL PERIÓDICO que l’acta que deixa Ábalos implica l’arribada al Congrés d’Ana Maria González Herdaro, alcaldessa de Llaurí.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Harry ja s’engul mitja platja a Tavernes de la Valldigna
  2. “De pares a fills” és més que un lema: el València CF és el club amb més herència paternofilial d’Espanya
  3. Borrasca Ingrid a València: un jet polar portarà neu a estos punts
  4. La bretxa del València amb el descens s’estretix
  5. La vaga de trens amenaça de deixar més de 400.000 valencians sense servici
  6. De nord a sud: la borrasca Harry deixa un impactant “tsunami” a Almassora i danys importants a Tavernes de la Valldigna
  7. El detingut per la mort d’un menor a Sueca passa este dimarts a disposició judicial
  8. Ángeles Solanes formalitza la seua candidatura al rectorat amb un programa “digitalitzat i participatiu” per a reduir la burocràcia

Ábalos renuncia a l’acta de diputat en el Congrés per València

Ábalos renuncia a l’acta de diputat en el Congrés per València

Primer pas per a construir l’anhelada biblioteca de la Malva-rosa

Primer pas per a construir l’anhelada biblioteca de la Malva-rosa

L’alumnat pobre que necessita suport en les aules s’ha disparat un 128 % en sis anys

L’alumnat pobre que necessita suport en les aules s’ha disparat un 128 % en sis anys

Luis Sabater, investigador valencià, sobre l’estudi de càncer de pàncrees: “És un estudi esperançador per a entendre la malaltia”

Luis Sabater, investigador valencià, sobre l’estudi de càncer de pàncrees: “És un estudi esperançador per a entendre la malaltia”

Els promotors de parcs renovables invertixen 200 milions en bateries d’emmagatzematge a la C. Valenciana

Els promotors de parcs renovables invertixen 200 milions en bateries d’emmagatzematge a la C. Valenciana

Una avaria en la línia C3 provoca retards entre València i Buñol

Una avaria en la línia C3 provoca retards entre València i Buñol

La via verda de Xàtiva seguix pendent de ser recepcionada després de diversos mesos en ús

La via verda de Xàtiva seguix pendent de ser recepcionada després de diversos mesos en ús

L'autor i investigador Jordi Raül Verdú presenta el seu nou recull de contes tradicionals a Ondara

L'autor i investigador Jordi Raül Verdú presenta el seu nou recull de contes tradicionals a Ondara
Tracking Pixel Contents