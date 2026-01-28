Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una avaria en la línia C3 provoca retards entre València i Buñol

Un tren que ha eixit a les 6:05 hores de València s’ha parat a Cheste per una “avaria tècnica de la màquina”

Hi ha una retenció de cinc quilòmetres entre Torrent i Loriguilla després d’un accident en l’A-7

Una imatge d’arxiu d’un tren de Renfe

Una imatge d’arxiu d’un tren de Renfe / Levante-EMV

Sara García

J. Roch

València

Una avaria en la línia C3 provoca retards entre València i Buñol, segons ha pogut confirmar Levante-EMV. Un tren que ha eixit a les 6:05 hores de l’estació del Nord de València s’ha parat a Cheste per una “avaria tècnica de la màquina”. La parada ha sigut cap a les set hores i hi havia 14 passatgers a bord.

L’únic tren afectat

A les 7:25 hores, estos passatgers han agafat el tren següent, i a les 7:37 hores, l’“avaria tècnica de la màquina” s’ha solucionat. Les mateixes fonts han indicat que l’únic tren afectat ha sigut el de Buñol, que ha arribat a les 8 a la seua destinació. El trànsit no s’ha vist afectat.

El trànsit a València s’ha vist afectat este matí en el quilòmetre 338, en la carretera A-7, després d’una col·lisió per envestida entre dos vehicles que ha provocat una retenció de cinc quilòmetres entre Torrent i Loriguilla, segons informa la Direcció General de Trànsit. Este accident també ha complicat la circulació en la CV-36 amb el seu enllaç a l’A-7.

Ahir, els usuaris de Rodalies a València van tornar a viure una vesprada complicada marcada pels retards i les alteracions en el servici ferroviari. Al migdia, les línies C1 i C2 van començar a acumular demores que van afectar milers de passatgers en plena franja de tornada a casa. Una avaria va provocar retards en les línies que connecten la capital amb la Safor i la Costera que, en alguns casos, van ser de 20 minuts.

Obres en la línia C-2

Renfe Rodalies implantarà transport alternatiu per carretera en la línia C-2 a causa d’obres de millora en la infraestructura. Segons ha informat la companyia, el servici ferroviari entre Silla i Xàtiva quedarà substituït per autobusos llançadora amb una freqüència aproximada de 30 minuts.

El dispositiu especial estarà operatiu des de les 12:00 hores del 31 de gener fins a les 12:00 hores de l’1 de febrer. Renfe advertix que, durant este període, poden produir-se alteracions en el servici, per la qual cosa recomana planificar el desplaçament amb antelació i consultar l’estat del trajecte a través dels canals habituals d’informació.

