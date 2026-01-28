Els promotors de parcs renovables invertixen 200 milions en bateries d’emmagatzematge a la C. Valenciana
La primera planta híbrida la promou Iberdrola a Cofrentes i les cel·les acumulen fins a quatre hores d’energia
Els promotors de parcs renovables a la Comunitat Valenciana invertixen 200 milions d’euros en bateries d’emmagatzematge d’energia. Ara mateix estan en marxa projectes que sumen 480 megavats (MW) i la C. Valenciana ha avançat regions amb més potència renovable com Castella i Lleó. Marcos J. Lacruz, president de l’associació valenciana d’empreses d’energies renovables, Avaesen, confirma la importància del desplegament de bateries i assegura que els nous parcs fotovoltaics i eòlics comptaran amb sistemes d’emmagatzematge. Esta classe de parcs es coneixen en el sector com a “híbrids”.
Fins fa uns mesos era molt complicat obtindre una autorització per a una planta d’emmagatzematge, però, des de l’apagada, han canviat les coses. Esta classe d’instal·lacions, segons explica Lacruz, permeten reduir el risc d’apagades per una caiguda de tensió elèctrica (com va passar en abril), perquè “es connecten a la xarxa en microsegons”.
El president d’Avaesen insistix en el fet que esta classe d’instal·lacions són essencials per a l’estabilització del sistema per l’allau de projectes renovables. “Són importants, perquè permeten aprofitar la capacitat renovable quan no bufa el vent o no hi ha llum solar”, aclarix. Esta classe de bateries se solen instal·lar al costat de parcs fotovoltaics o eòlics per a conformar plantes híbrides. Les bateries permeten emmagatzemar fins a quatre hores d’energia, que es pot abocar a la xarxa quan és de nit. Als Estats Units estan molt estesos esta classe de parcs híbrids.
Una anàlisi d’Orka Energía, plataforma tecnològica centrada en l’anàlisi de mercat renovable, assenyala que els promotors que han apostat amb més força pels parcs renovables híbrids són Iberdrola, Enel Green Power i Grenergy. Ara mateix a Espanya hi ha 462 projectes en tramitació amb una capacitat de 7.614 MW. La capacitat mitjana dels projectes és de 3,2 hores. La Comunitat Valenciana és l’octava autonomia amb més projectes d’hibridació en marxa.
Iberdrola
Iberdrola invertirà 180 milions d’euros en el primer parc renovable híbrid de la Comunitat Valenciana. Quasi seixanta milions són per a la part d’emmagatzematge. El projecte, amb plaques fotovoltaiques a la Vall de Cofrents-Aiora i aerogeneradors a Albacete, permetrà aprofitar el vent a la nit per a maximitzar la producció d’energia. La patronal valenciana d’empreses d’energies renovables Avaesen explica que el projecte suposa una fita i que es beneficiarà del fet que en el límit de València amb Albacete bufa més vent a la nit que en altres zones d’Espanya pel règim de brises del Mediterrani.
El parc, segons arreplega la informació pública del projecte, l’impulsa Iberenova Promociones (filial de renovables d’Iberdrola). La iniciativa combina el parc fotovoltaic que Iberdrola acaba de començar a construir a la Vall de Cofrents-Aiora (Cofrentes I), amb 184 megavats (MW) de potència instal·lada, amb el parc eòlic d’hibridació Cofrentes I, amb 45 MW. Els aerogeneradors del parc eòlic estaran distribuïts entre les poblacions de Carcelén, Alpera i Alatoz (a Albacete, en el límit amb València) i la xarxa de connexió i la subestació que donarà servici a la planta es trobaran en el terme municipal d’Ayora.
“Bo per als consumidors”
Marcos Lacruz va subratllar ahir que s’hibridaran sobretot els nous parcs fotovoltaics, ja que l’emmagatzematge permet vendre l’energia en el moment en el qual fa falta. “És un sistema bo per als productors i per als consumidors, perquè, al vendre l’electricitat renovable, en les hores més cares baixarà el preu”, va assenyalar.
