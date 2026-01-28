Els talussos es mantindran en el litoral nord de Sagunt fins que arribe el transvasament
L’Ajuntament pretén frenar, en tant que siga possible, els majors riscos d’inundacions que patixen les vivendes i el càmping després del temporal Harry
Els monticles d’arena realitzats d’emergència per l’Ajuntament de Sagunt per a intentar pal·liar els danys ocasionats pel temporal Harry es mantindran en la platja de la Malva-rosa i de Corint fins que arribe el transvasament de més d’un milió de metres cúbics d’arena impulsat pel Ministeri de Transició Ecològica.
Amb estos talussos de més d’un metre d’altura, l’Ajuntament pretén frenar, en tant que siga possible, els majors riscos d’inundacions que patixen ara les vivendes situades en primera línia de platja i el càmping Malva-rosa, a on dimarts passat diverses persones van haver de ser rescatades arran de la forta inundació que van patir estes instal·lacions, que van veure’s colpejades per l’avanç de la mar i pels problemes d’evacuació de les aigües procedents de la marjal pròxima.
Eixa major vulnerabilitat es deu al fet que el fort temporal ha eliminat tot rastre del gran escaló que abans els separava de la riba. Eixa diferència de nivell es va generar arran dels transvasaments d’arena que va fer el Ministeri com a compensació al municipi quan va regenerar la costa d’Almenara construint espigons amb graves i arenes extretes en part de les platges de Sagunt. Però el temporal Harry l’ha esborrat d’una plomada, a més d’arrasar les dunes que encara es veien en alguns trams de la platja.
Este dimarts, operaris enviats pel consistori continuaven donant forma a estos talussos de protecció després de retirar la gran quantitat d’arena que la mar havia arrossegat fins als xalets, inclòs el que va veure derrocada la seua tanca pel fort onatge.
