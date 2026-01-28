Hugo Duro és el quint màxim golejador sense penals de les últimes tres temporades
El davanter valencianista porta 30 gols, sense comptar des dels onze metres, en les últimes tres campanyes de la Lliga: només Mbappé, Lewandowski, Sørloth i Budimir n’han fet més
Hugo Duro va tornar a marcar amb el València CF en el partit contra l’RCD Espanyol del cap de setmana passat. L’ariet madrileny continua sent l’autèntic “home gol” de l’equip de Mestalla, un rol que exercix des de fa tres temporades i que ha sigut clau en els moments més complicats de la història de l’entitat.
Més enllà dels debats que puga generar la seua figura, la realitat és que el ‘9’ si alguna cosa està demostrant és olfacte dins de l’àrea. Els nombres, tant absoluts com d’efectivitat, avalen la seua labor en els últims metres del terreny de joc. Este curs porta set gols, xifres que el col·loquen com el quint jugador de tota la Lliga que més gols ha marcat sense comptar els de penal (ja que ell no és l’encarregat de llançar-los en el València CF).
Només per darrere de Sørloth, Lewandowski, Mbappé i Budimir
El nom d’Hugo tracta braç a braç, en estes posicions capdavanteres, amb els d’altres davanters com Kylian Mbappé, Robert Lewandowski o Alexander Sørloth. En estes últimes tres campanyes, el davanter blanc-i-negre ha aconseguit convertir un total de 30 gols, la majoria al primer toc i demostrant la seua habilitat per a desimboldre’s dins de l’àrea de castic.
La llista la comanda Sørloth, que en estes tres campanyes ha marcat un total de 49 gols, dos més que Lewandowski (47) i onze més que Mbappé (38), encara que el francés els ha aconseguit jugant una temporada sencera menys que els altres. Darrere d’ells hi ha Ante Budimir, amb 33.
Empat amb Bellingham i Ayoze
A partir d’ací, Hugo Duro compartix la quinta posició amb altres davanters de renom i amb cartell d’internacional com Ayoze Pérez o Jude Bellingham, els dos amb 30 dianes convertides en estos tres últims cursos. Cap d’ells, a més, porta, enguany, més gols que Duro. Dos en porta el canari i quatre l’anglés, pels set del ‘9’ valencianista.
La magnitud del treball d’Hugo en un equip que produïx molt poques ocasions i que lluita per cotes molt inferiors que la majoria dels seus rivals en este rànquing es pot veure amb els noms als quals supera, ja que Raphinha (28), Ferran Torres (28), Vinícius Jr (27) o Antoine Griezmann (25) estan per darrere de l’atacant blanc-i-negre en gols convertits.
Suscríbete para seguir leyendo
- La borrasca Harry ja s’engul mitja platja a Tavernes de la Valldigna
- “De pares a fills” és més que un lema: el València CF és el club amb més herència paternofilial d’Espanya
- Borrasca Ingrid a València: un jet polar portarà neu a estos punts
- La bretxa del València amb el descens s’estretix
- La vaga de trens amenaça de deixar més de 400.000 valencians sense servici
- De nord a sud: la borrasca Harry deixa un impactant “tsunami” a Almassora i danys importants a Tavernes de la Valldigna
- El detingut per la mort d’un menor a Sueca passa este dimarts a disposició judicial
- Ángeles Solanes formalitza la seua candidatura al rectorat amb un programa “digitalitzat i participatiu” per a reduir la burocràcia