Primer pas per a construir l’anhelada biblioteca de la Malva-rosa
Es tracta d’una demanda històrica dels veïns
Els veïns i les veïnes del barri de la Malva-rosa tindran, en un futur, la seua pròpia biblioteca municipal. L’Ajuntament de València impulsarà enguany la licitació de la redacció del projecte bàsic i d’execució del centre en este barri de Poblats Marítims i s’encarregarà de tot el procés de tramitació, gestió i posada en marxa de l’equipament públic. L’import econòmic del contracte ascendirà a 250.000 euros i serà a càrrec dels pressupostos participatius VLC Participa 2025-2026.
En estos moments, els diferents servicis municipals implicats preparen tota la documentació administrativa necessària per a la tramitació, en el present exercici, del contracte de redacció del projecte tècnic de la nova biblioteca municipal. “Des del Govern municipal estem molt satisfets d’anunciar l’inici dels tràmits de la futura biblioteca municipal de la Malva-rosa, una iniciativa llargament demanada pel veïnat de la zona i que ara per fi podrem materialitzar”, ha indicat el regidor d’Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, José Luis Moreno.
Procés participatiu
En este sentit, l’edil ha explicat que l’Ajuntament comptarà amb la col·laboració del veïnat per a redactar els plecs tècnics del projecte, de manera que la biblioteca responga a les necessitats culturals concretes del barri. “Ara mateix estem en eixe procés i, quan tinguem elaborats els plecs, obrirem el corresponent procediment d’adjudicació perquè es puguen presentar ofertes econòmiques”, ha declarat.
Així, el passat 26 de novembre, el regidor d’Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, José Luis Moreno, i la regidora de Servicis Centrals Tècnics, Recursos Humans, Participació, Acció Veïnal i Pedanies, Julia Climent, van mantindre una reunió amb l’associació de veïns i veïnes de la Malva-rosa amb l’objectiu de valorar les demandes culturals de l’entitat i les possibles característiques principals del projecte i perquè este siga redactat tenint en compte les seues peticions i necessitats.
La parcel·la municipal destinada a la nova biblioteca de la Malva-rosa va ser adscrita a la Delegació d’Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, per Acord de la Junta de Govern Local de data 26 de setembre de 2025. Este terreny està situat entre l’avinguda de la Malva-rosa i el carrer Pare Antón Martín i compta amb una superfície de 701,34 metres quadrats per planta. Així mateix, les altures permeses són un total de cinc (planta baixa + quatre), la qual cosa suposa una edificabilitat màxima de 3.506,70 m².
Amb este equipament, València ampliarà la seua xarxa de biblioteques municipals fins als 33 centres. “Les biblioteques municipals no són només un espai per a llegir, estudiar o prestar llibres, sinó també espais culturals amb una àmplia oferta de servicis, tant per als xiquets com per als adults. Acullen des d’exposicions fins a clubs de lectura i escriptura, passant per més de 20 contacontes al mes i tota mena d’activitats per a estimular l’aprenentatge i l’amor per la lectura dels més menuts”, ha assenyalat Moreno. “A més, també obrim les portes als nostres escriptors per a conéixer les últimes novetats de llibres, amb presentacions al llarg de tot l’any, en les quals els usuaris poden parlar directament amb els autors i conéixer en profunditat la seua obra”.
