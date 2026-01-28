PSPV i Compromís forcen un ple extraordinari pels canvis en el MuVIM i l’Àrea de Cultura de la Diputació
L’oposició es fa ressò del malestar sindical i laboral i reclamen frenar la reestructuració i mantindre el projecte del MuVIM com a museu autònom i no com a contenidor del patrimoni artístic de la institució
Els grups de l’oposició en la Diputació de València, PSPV i Compromís, han anunciat, este matí, que registraran la sol·licitud d’un ple extraordinari amb un objectiu urgent: “Paralitzar la reestructuració de l’Àrea de Cultura impulsada pel Govern de PP i Vox”. L’oposició trasllada així al ple “el clam de la representació social, que ha qualificat els canvis de porga i advertix del risc imminent que el MuVIM passe de ser un referent de la Il·lustració a un simple ‘museu d’art’ sense projecte museístic propi”.
La sol·licitud del ple arriba en un clima d’alta conflictivitat laboral. Levante-EMV ha publicat, este dimecres, la intenció de la corporació de reestructurar tota l’Àrea de Cultura, amb una modificació de la relació de llocs de treball que s’està tramitant amb oposició sindical. Segons han traslladat els representants dels treballadors als grups de l’oposició, hi ha una profunda “inquietud i malestar” entre la plantilla de més de 170 persones de l’Àrea de Cultura, que inclou també els museus (MuVIM, Prehistòria, l’Etno…).
PSPV i Compromís assenyalen: “Els sindicats han llançat un advertiment clar: la nova organització suposarà l’acomiadament de personal interí i l’amortització de places estructurals. Denuncien que estos llocs de treball podrien i haurien d’haver sigut objecte de consolidació mitjançant processos selectius, però que el Govern actual preferix eliminar-los”.
A més, la representació laboral ha denunciat maniobres dissenyades des de Recursos Humans per a “perjudicar determinades persones” i buidar de contingut llocs tècnics, amb l’objectiu de recompensar perfils afins al Govern de dreta i ultradreta.
El portaveu del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, ha fet seues les reivindicacions laborals: “Exigim transparència i un diàleg real amb la plantilla i els sindicats, que ara mateix és inexistent. No permetrem que es vulneren els principis de mèrit, capacitat i estabilitat”. Ha assenyalat que “el que està passant en Cultura es pareix massa a una porga ideològica i a un repartiment de cadires entre afins”.
“El ple extraordinari ha de servir per a blindar que cap treballador o treballadora siga sacrificat per no ser ‘de la corda’ del Govern provincial”. Bielsa també ha defés el llegat de gestió que ha convertit el MuVIM en el museu més visitat de la ciutat.
La portaveu de Compromís, Dolors Gimeno, ha subratllat que “la dreta ha convertit l’Àrea de Cultura de la Diputació en un laboratori de retallades, recentralització de decisions i persecució de dissidents; primer utilitzen l’excusa de l’eficiència i, després, practiquen el clientelisme més descarat”.
Canvi de model del museu
“Rebutgem de ple el canvi de model del MuVIM i el seu bateig com a Museu d’Art de la Diputació: la institució provincial ha de mostrar el seu patrimoni, té massa llocs per a fer-ho, però no a costa de desmantellar un museu singular, amb un relat propi i reconegut internacionalment per la seua defensa de la Il·lustració, la democràcia i els drets humans”, ha remarcat la portaveu nacionalista.
“La nostra proposta és clara: mantindre el MuVIM com a museu amb projecte, reforçar el seu equip tècnic i la seua autonomia, enfortir el conjunt de l’Àrea de Cultura i obrir una negociació real amb la representació sindical per a evitar acomiadaments i amortitzacions injustificades”, ha afegit Gimeno.
Així, la proposta conjunta de socialistes i valencianistes planteja quatre punts: paralització immediata de la modificació de la relació de llocs de treball i obertura de negociació real amb els sindicats; manteniment del MuVIM com a museu de la Il·lustració amb projecte propi; garantia d’estabilitat laboral, frenant qualsevol acomiadament o amortització que no responga a necessitats objectives, i reforç del suport als municipis, basat en la professionalitat i no en la imposició ideològica.
