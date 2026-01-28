La via verda de Xàtiva seguix pendent de ser recepcionada després de diversos mesos en ús
L’Ajuntament sosté que el retard de la Generalitat a entregar l’obra “provoca una disfunció a l’hora d’abordar qüestions com el manteniment de la instal·lació o la responsabilitat enfront de possibles accidents”
La Conselleria de Medi Ambient atribuïx la demora a l’últim modificat dels treballs i recalca que continua sent l’encarregada de la zona
El traçat fa diversos mesos que el gaudix un gran nombre de ciclistes i senderistes, però les obres de la via verda de Xàtiva a Carcaixent, desplegades per la Generalitat en el terme de la capital de la Costera, encara no han sigut oficialment recepcionades per l’Ajuntament d’esta ciutat.
La incertesa sobre la data d’entrega de l’actuació per part de l’Administració autonòmica va ser una de les qüestions que l’equip de govern xativí va traslladar al vicepresident segon del Consell, José Díez, en la reunió mantinguda el 13 de gener amb l’alcalde i la primera tinenta d’alcalde de Xàtiva.
El juny de 2025, este diari es va fer ressò dels primers episodis de vandalisme denunciats en el traçat, que en eixe moment ja es trobava amb els treballs pràcticament finalitzats, a falta de polir alguns detalls.
Des del consistori de Xàtiva assenyalen la incertesa sobre la data per a la recepció dels treballs i sostenen que esta circumstància “provoca una disfunció a l’hora d’abordar qüestions com el manteniment de la instal·lació o la responsabilitat enfront de possibles accidents”.
Per la seua banda, la Conselleria de Medi Ambient manté que el procediment ha patit “un retard de tipus administratiu” arran d’un modificat que es va dur a terme per a millorar l’actuació. Des de la Direcció General d’Infraestructures Viàries indiquen a Levante-EMV que s’estan duent a terme els tràmits administratius perquè l’Ajuntament de Xàtiva puga recepcionar l’obra i recalquen que s’avança en els terminis per a materialitzar eixe objectiu.
Les mateixes fonts posen l’accent en el fet que, al no haver-se entregat l’obra, l’encarregada de la zona continua sent la Generalitat. En qualsevol cas, des de la Conselleria ressalten que “l’essencial és que esta obra s’ha pogut executar i que s’hi han afegit millores”.
Vandalisme i arbres tombats
Les obres de la via verda ciclopedestre entre Xàtiva i Manuel es van adjudicar en 2022 i van començar a fer-se visibles el novembre de 2023, després d’una dècada d’anuncis i quasi quatre anys després de començar a dissenyar-se el projecte.
L’actuació vinculada a la mobilitat sostenible té com a objectiu interconnectar els nuclis poblacionals de Carcaixent, la Pobla Llarga, Manuel-l’Énova i Xàtiva mitjançant un corredor d’aproximadament 16 quilòmetres de longitud, amb una inversió d’uns 4 milions d’euros, que aprofita 9,5 km de l’antiga línia ferroviària convencional La Encina-València, desmantellada en 2009 i cedida per Adif per a la via verda, la qual finalitza al costat de l’aparcament del camp de futbol Paquito Coloma, travessant paratges de gran valor paisatgístic.
L’atractiu de la instal·lació fa que diàriament siga utilitzada per un bon nombre de persones usuàries. El mes de juny, l’Ajuntament va anunciar la instal·lació de càmeres després d’alguns actes de vandalisme relacionats amb la sostracció de bancs o taules de pícnic. El mes de novembre, La Ribera en Bici va alertar d’una “massacre vegetal” en la via verda que unix Xàtiva i Manuel després de l’aparició de desenes d’arbres jóvens plantats en el traçat tombats i, fins i tot, trencats pel tronc. Des de l’Associació van atribuir este fenomen a un “error de plantació”, pel fet que els exemplars (pel que sembla, roures australians) no tenien “tutors suficientment forts”, amb la qual cosa el vent fa especial efecte en la seua estructura.
