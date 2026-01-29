Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tractorada ValènciaCalles cortadasBorrasca KristinCarreteras con nieveMejores universidadesMáximo HuertaPersonal DiputaciónInversión Llíria
instagramlinkedin

“Alberic no havia viscut un temporal de vent tan nociu en dècades”

Els municipis de la Ribera tracten de recompondre’s mentres roman l’alerta groga

La Ribera es recupera dels danys generats per la borrasca Kristin

Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor

Suscríbete

¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí

Óscar García

Rubén Sebastián

Rubén Sebastián

Alzira

Entre la recuperació i la precaució. Els ajuntaments de la Ribera treballen per a esmenar els desperfectes ocasionats per les fortes ratxes de vent al llarg de la jornada de dimecres, amb pics pròxims als 130 km/h, mentres es manté l’alerta groga. Centenars d’arbres caiguts, encara més branques (moltes d’estes de grans dimensions), estructures lleugeres, senyals de trànsit, elements del mobiliari urbà o d’altres despresos de façanes o teulades i un llarg etcètera componen un llistat de danys que, afortunadament, han generat una afecció personal mínima.

Al llarg d’este dimecres es van succeir els avisos per situacions de risc o desperfectes derivats de la força del vent que la borrasca Kristin va deixar al seu pas per la comarca. Ja llavors, les brigades municipals d’ajuntaments com Alberic, Alzira, Castelló, la Pobla Llarga, Antella, Massalavés, Senyera o Cullera, entre moltes altres poblacions, treballaven, juntament amb les patrulles policials, per a atendre una situació que va arribar a ser desbordant per la magnitud del temporal i l’elevat nombre d’incidències que generava. A vegades, també va ser necessària la mobilització del Consorci Provincial de Bombers.

Danys en propietats públiques i privades

Els danys més habituals van ser els arbres i les branques que no van suportar l’empenyiment del vendaval i es van precipitar, en alguns casos, damunt de vehicles, encara que sense que es produïren danys personals. Només a Alberic, el consistori va comptar al voltant de dos-cents arbres caiguts entre zones urbanes, enjardinades i urbanitzacions.

Desperfectes ocasionats pel vendaval a la Ribera

Desperfectes ocasionats pel vendaval a la Ribera

Ver galería

Desperfectos ocasionados por el vendaval en la Ribera / Perales Iborra/Levante-EMV

L’alcalde, Toño Carratalá, expressa així a Levante-EMV la seua perplexitat davant dels fets: “Segurament, no havíem viscut un temporal de vent tan fort i nociu com este en dècades”. A més dels arbres, en el municipi es van registrar desperfectes i incidents en vivendes, xalets i zones industrials, amb situacions de més o menys perillositat relacionades amb tendals, façanes, teulades, murs o tanques perimetrals. El vent va arrancar, fins i tot, una planxa metàl·lica de la porta principal del camp de futbol municipal.

Carratalá assenyala que les ratxes de vent van batre tots els rècords des que existixen estacions de mesurament municipals. Fins a 129 km/h es van registrar. A més, subratlla la preocupació davant de la situació climàtica: “Estem patint cada vegada fenòmens més extrems i amb més freqüència”, alerta.

Cementeri tancat a la Pobla

Alberic no va ser l’únic municipi que va viure un escenari similar. Alzira també va ser presa del vent. Senyalitzacions, fanals o altres elements subjectes a façanes van mostrar la seua vulnerabilitat. Com també els arbres de zones enjardinades, parcs o urbanitzacions. La Policia Local va rebre nombrosos avisos i va acordonar els punts de més perill a l’espera que les brigades municipals pogueren esmenar els desperfectes.

Noticias relacionadas

A la Pobla Llarga, l’Ajuntament mantenia tancat el cementeri este dijous després de la caiguda de dos arbres. En el municipi, el vent també va tombar branques grans en diferents zones del terme. En el poliesportiu, els operaris públics ja han detectat desperfectes en la pista de pàdel, que s’havia reformat feia poc. No menor va ser l’impacte a Antella, amb nombrosos desperfectes en la zona del paratge de l’assut i altres espais naturals.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents