Amb tot, en el Roig Arena, contra Maccabi
El València Basket rep, esta nit, amb el seu públic, l’equip israelià en un nou partit de la Euroleague
Partit gran, al mateix temps que especial, el d’este dijous en el Roig Arena. El València Basket rep el Maccabi Rapyd Tel Aviv (dijous 29, 20:45 h, Roig Arena, Movistar+ Deportes) en el partit corresponent a la jornada 25 de la EuroLeague. I s’enfrontarà a l’equip israelià amb el suport del seu públic, després que el club taronja decidira ahir que el partit se celebre a porta oberta.
València Basket trenca hui la tendència dels últims mesos, en què els partits d’Eurolliga contra equips israelians s’han disputat sense públic davant de les protestes contra els equips del país d’Orient Pròxim per la seua escalada bèl·lica contra Gaza. De fet, el club ja va jugar sense públic, el passat octubre, contra el Hapoel en el Roig Arena. Per tot això, el club ha treballat durant diversos dies perquè el partit es dispute amb la presència del seu públic, “amb l’objectiu de no perjudicar els seus aficionats, i no fomentar el greuge comparatiu que està suposant competitivament”. València serà la primera ciutat d’Espanya que albergarà un partit amb públic contra un equip israelià.
Només titular de l’abonament i amb DNI
Així, només es permetrà l’entrada als 11.500 abonats de València Basket i no es vendrà cap entrada, ni per a aficionats locals o visitants. En este sentit, només podrà accedir al Roig Arena el titular de l’abonament, ja que es requerirà el DNI per a entrar. Aquells abonats que no siguen titulars, hauran d’acudir al costat del titular presentant llibre de família, en cas de ser menors, o carta d’autorització firmada pel titular en cas de no ser-ho. La carta d’autorització es pot descarregar en este enllaç. Com es preveu que este procés identificatiu demore l’entrada, s’obriran les portes amb més antelació que de costum (tres hores abans del partit, a les 17:45 h), per la qual cosa s’anima a tots els abonats a acudir prompte al recinte, ja que l’accés serà més lent, i evitar així cues.
El club destaca, a més, que incrementarà la seguretat privada del Roig Arena i ha garantit que comptarà amb un desplegament policial especial de la Delegació del Govern. En este sentit, l’entitat taronja assenyala que la seua afició ha de gaudir dels partits de bàsquet i posar fi al greuge esportiu que s’ha estat cometent els dos últims mesos, en què els equips espanyols han jugat en pistes d’Israel amb públic (molt bulliciós, per cert), mentres que els equips espanyols han hagut de jugar sense públic, circumstància que causa un perjuí a l’equip local.
En l’apartat merament esportiu, l’equip taronja tractarà de mantindre el seu bon rendiment com a local en la EuroLeague contra un rival amb el qual va perdre en la primera volta, en un partit en què va tindre opció d’enviar el partit a la pròrroga, i contra el qual té un balanç equilibrat amb tres triomfs per a cada equip en els partits disputats a València. Pedro Martínez, que es convertirà en el tècnic taronja amb més partits a Europa al superar els 85 partits europeus de Jaume Ponsarnau, compta amb la seua plantilla al complet per a afrontar este partit. València Basket comença esta jornada en la sèptima posició de la EuroLeague amb un balanç de 15-9.
El Maccabi Rapyd Tel Aviv, per la seua banda, arriba per a visitar per primera vegada el Roig Arena després d’haver tret el triomf en set dels seus últims onze partits, la qual cosa li ha permés pujar fins a la 14a plaça de la classificació amb un balanç de 10-14. L’equip groc va véncer, la setmana passada, el Panathinaikos AKTOR Athens per 75-71 en un partit en el qual comptava amb les mateixes baixes que mantindrà en el xoc de hui (se’l perden per lesió Lonnie Walker IV, John DiBartolomeo i Zach Hankins), però en el qual a la solvència habitual de Hoard, Sorkin i Lundberg es va unir la millor versió defensiva d’un equip que ha millorat molt arrere i l’encert exterior de Blatt (15 punts amb 5/6 en triples). El partit d’esta nit serà la sèptima ocasió en la qual el Maccabi visite València per a un partit d’Eurolliga. En els sis precedents, equilibri total amb tres victòries per a cada equip i xocs sempre igualats.
Omari Moore analitza el partit
L’exterior de València Basket Omari Moore comentava, en la prèvia del partit, que “vam jugar contra Maccabi fa poc més d’un mes, en la seua pista. Va ser un partit molt dur. Tenen una plantilla realment talentosa i eixe dia van ser superiors a nosaltres. Així que demà volem eixir amb un bon pla de partit, jugar amb molta intensitat i intentar quedar-nos la victòria. Han estat molt forts en estos últims partits, especialment a casa. Han guanyat molt. Però nosaltres volem centrar-nos en el nostre pla ofensiu. Crec que els entrenadors han preparat un bon pla contra la seua manera de defendre i la seua versatilitat, així que crec que estarem bé si ens cenyim a això. L’energia dels nostres aficionats realment ajuda el nostre equip, així que em posa molt content saber que hi seran presents per a donar-nos el seu suport”.
Suscríbete para seguir leyendo
- “De pares a fills” és més que un lema: el València CF és el club amb més herència paternofilial d’Espanya
- Borrasca Ingrid a València: un jet polar portarà neu a estos punts
- La bretxa del València amb el descens s’estretix
- La vaga de trens amenaça de deixar més de 400.000 valencians sense servici
- El detingut per la mort d’un menor a Sueca passa este dimarts a disposició judicial
- El València CF intensifica les negociacions pel central Justin de Haas
- Aedas posa en marxa les obres de 71 vivendes prop del Roig Arena
- “Àlex, sempre has sigut un bon amic i t’has portat bé amb tots”