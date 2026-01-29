Conxa García, 24 anys al capdavant de Picassent: l’alcaldessa que va convertir el municipalisme en el seu segell
La mestra de valencià de professió va anunciar la seua retirada com a candidata del PSPV-PSOE en 2027, després d’una trajectòria marcada per la rehabilitació del centre històric i la defensa del patrimoni local
Conxa García (Picassent, 1957), mestra de valencià i tècnica de promoció lingüística, ha anunciat que no repetirà com a candidata del PSPV-PSOE en 2027, tancant així una etapa de sis legislatures i 24 anys al capdavant de l’Ajuntament de Picassent, al qual va arribar com a alcaldessa en 2003.
La seua marxa, comunicada amb més d’un any d’antelació, posa el focus en una trajectòria política llarga i poc habitual en la primera línia municipal valenciana, que ha assolit gràcies a la seua proximitat amb la ciutadania.
De l’escola a l’Ajuntament
Nascuda en 1957 a Picassent, García és diplomada en Ciències de l’Educació, ha treballat com a mestra de valencià i ha exercit també com a tècnica de promoció lingüística en l’Administració pública.
Abans d’arribar a l’alcaldia, va formar part de la política municipal com a edil i portaveu socialista en etapes prèvies, fins que en 2003 va assumir el bastó de comandament i va iniciar una continuïtat que, amb l’últim mandat, s’encamina a completar quasi un quart de segle.
En 2023 va revalidar el càrrec i va encarar el seu sext mandat consecutiu, encara que amb un govern en coalició amb Compromís-Unides Podem.
Recuperació de la Torre Espioca
Durant els últims anys, l’alcaldessa ha aconseguit dotar Picassent de noves infraestructures, reformar les que hi havia i protegir el patrimoni.
Un dels assoliments pels quals sempre serà recordada en el municipi és per la rehabilitació integral del centre històric, com els barris Verge de Vallivana i Torres del Carme, amb una inversió anunciada de 2,3 milions d’euros, cofinançada amb fons europeus Next Generation, i, sobretot, per l’entorn de la plaça de l’Ermita, centre neuràlgic de la població. A més de la recuperació del refugi situat en eixa plaça com a centre cultural. A més, després de molts tràmits, va aconseguir retornar-li al poble la seua anhelada Torre Espioca, ja reformada i oberta a visites, després d’una dura negociació amb la família propietària. També, com a mestra, va ser una satisfacció personal poder obrir, este curs, després de més problemes dels esperats, un col·legi nou a Picassent, el Sibil·la Mercer, una fita que posava fi als històrics barracons del CEIP Príncipe de España.
Conxa no ha tingut problemes a reclamar, independentment del partit polític que estiguera al capdavant de la Generalitat, millores en la freqüència del metro, cosa que fins i tot hui dia continua reivindicant. La seua gran espina serà no haver aconseguit la reforma de la travessia a Torrent.
Suscríbete para seguir leyendo
- “De pares a fills” és més que un lema: el València CF és el club amb més herència paternofilial d’Espanya
- Borrasca Ingrid a València: un jet polar portarà neu a estos punts
- La bretxa del València amb el descens s’estretix
- La vaga de trens amenaça de deixar més de 400.000 valencians sense servici
- El detingut per la mort d’un menor a Sueca passa este dimarts a disposició judicial
- El València CF intensifica les negociacions pel central Justin de Haas
- Aedas posa en marxa les obres de 71 vivendes prop del Roig Arena
- “Àlex, sempre has sigut un bon amic i t’has portat bé amb tots”