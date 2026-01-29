Els espanyols miren a la Comunitat Valenciana com a lloc per a jubilar-se
Un 42 % dels majors de 55 anys ha ajudat econòmicament els seus fills d’entre 31 i 40 anys
Qui no ha pensat alguna vegada en la seua jubilació? Gaudir del merescut descans en un lloc tranquil, a on assaborir, per fi, el temps lliure, després d’una vida laboral intensa. Bon oratge, una rica gastronomia i un gran entorn natural. Són tres qualitats que reunix la Comunitat Valenciana i que aprecia una gran majoria de treballadors de més de 55 anys i jubilats espanyols. Això la convertix en la segona autonomia favorita per este col·lectiu a on retirar-se una vegada culmine la seua vida laboral, només per darrere d’Andalusia.
És una de les moltes dades de l’últim baròmetre de Mapfre sobre el consumidor sènior, que elabora un perfil sobre els hàbits de consum i comportament d’este grup. Així, el 19 % dels enquestats assegura que es retiraria a Andalusia, i un 12 %, a la Comunitat Valenciana.
L’estudi dibuixa el perfil d’un col·lectiu amb una situació financera sòlida. El 59 % dels sèniors se sent tranquil respecte a la seua situació econòmica actual i un 74 % creu que la seua economia es mantindrà igual o fins i tot millorarà en el futur, una dada que reforça la idea d’estabilitat en esta etapa vital.
Eixa relativa folgança no només es traduïx en consum, sinó també en suport familiar. Més de la mitat dels sèniors, un 52 %, ha ajudat econòmicament algun membre del seu entorn pròxim en l’últim any, principalment els seus fills, un 42 %. Quant al rang d’edat dels fills que més ajuda ha rebut per part dels seus pares, destaca el que va dels 31 als 40 anys, la qual cosa revela la dificultat financera que colpeja un grup que ja hauria de comptar amb independència i solvència econòmica i laboral.
Preocupació financera: més plans de pensions
En paral·lel, s’observa una preocupació creixent per la planificació financera. Un de cada quatre sèniors té contractat un pla de pensions o una assegurança de jubilació, una proporció que ha augmentat de manera significativa en els últims anys. Esta tendència reflectix una actitud cada vegada més proactiva cap a la gestió del patrimoni i la previsió d’ingressos a mitjà i llarg termini.
A més, l’informe revela que no tots estan completament desvinculats del mercat laboral. Encara que una part important ja està jubilada, el baròmetre mostra que moltes llars sènior compten amb més d’una font d’ingressos: en el 60 % dels casos, dos o més persones aporten rendes a la llar. Esta diversificació contribuïx a reforçar la sensació de seguretat econòmica.
Quant al gasto, la prioritat és clara. Les principals partides en les quals els sèniors concentren el seu pressupost són els aliments i les begudes, la vivenda —inclosos els subministraments— i, de manera molt destacada, l’oci, els viatges i la cultura. Este últim bloc es consolida com un dels grans motors del consum sènior, amb un interés creixent per viatjar i gaudir del temps lliure.
De fet, quan se’ls planteja en què augmentarien el seu gasto si disposaren de més diners, tornen a aparéixer amb força els viatges i les activitats d’oci, per davant d’altres capítols més bàsics. Això evidencia que, una vegada cobertes les necessitats essencials, la prioritat passa per mantindre una bona qualitat de vida i experiències personals.
A la Comunitat Valenciana, a on el turisme, l’hostaleria, el comerç i els servicis personals tenen un pes clau, este patró de consum sènior representa una oportunitat econòmica de primer orde. No es tracta només d’una generació que ja ha acumulat patrimoni, sinó d’un col·lectiu actiu, amb capacitat de gasto, que, a més, continua sostenint fills i nets.
Segons l’informe, actualment, els majors de 55 anys representen el 34 % de la població espanyola i són més de 16,7 milions, i el seu consum privat mitjà supera el del conjunt de la població.
Suscríbete para seguir leyendo
- “De pares a fills” és més que un lema: el València CF és el club amb més herència paternofilial d’Espanya
- Borrasca Ingrid a València: un jet polar portarà neu a estos punts
- La bretxa del València amb el descens s’estretix
- La vaga de trens amenaça de deixar més de 400.000 valencians sense servici
- El detingut per la mort d’un menor a Sueca passa este dimarts a disposició judicial
- El València CF intensifica les negociacions pel central Justin de Haas
- Aedas posa en marxa les obres de 71 vivendes prop del Roig Arena
- “Àlex, sempre has sigut un bon amic i t’has portat bé amb tots”