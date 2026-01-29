Els estralls de la borrasca Kristin: les fortes ratxes de vent arranquen la catenària del metro entre Picassent i Castelló
La circulació entre les dos localitats va interrompre’s ahir cap a les quatre i mitja de la vesprada
La circulació de la línia L1 Picassent–Castelló de Metrovalencia va quedar interrompuda a les quatre i mitja d’este dimecres després que la fúria de la superborrasca Kristin i les fortes ratxes de vent derivades provocaren que es despenjara la catenària de la línia, la qual cosa va obligar a suspendre temporalment el servici per motius de seguretat mentres es treballava en la incidència.
La incidència en la catenària d’esta línia de Metrovalencia va ser només una de les nombroses afeccions que es van multiplicar al llarg de la Comunitat Valenciana a conseqüència del temporal. Les fortes ratxes de vent van anar acompanyades de pluja en molts punts de la Comunitat Valenciana, però també de nevades, sobretot a Castelló i al Racó d’Ademús. Carreteres afectades i incidències en els municipis de la Comunitat centren la cara visible dels estralls d’este episodi.
Vendaval: arbres caiguts i localitats sense conducció d’aigua
La Marina també va patir els estralls del vent, que ha estellat palmeres i arbres en localitats com Xàbia. En els boscos, a on hi ha molts pins secs i morts, es va produir un efecte dòmino. El vendaval derrocava un arbre i este, al caure, en tombava uns altres. En esta comarca, la ratxa més intensa es va registrar al Tossal Gros, a on es va arribar als 114 km/h, segons dades de Meteoxàbia i Avamet. A Altea, la caiguda d’un arbre va ferir una dona, segons va indicar el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat.
La caiguda massiva d’arbres pel vent també va deixar grans danys i va tallar nombroses vies a la Costera, la Canal i la Vall d’Albaida. Les fortes ratxes de vent de més de 100 km/h que es van registrar a primera hora de la vesprada a conseqüència de Kristin van causar molts estralls. A Anna, per exemple, es va produir un greu trencament en la conducció general que deixarà la població sense aigua fins a este dijous al migdia, i a Albaida es van precipitar dos grans palmeres en la cèntrica zona de la fira. La relació de danys provocats pel temporal a Xàtiva també va ser abundant. Des de l’Ajuntament van indicar que es van viure moments complicats, amb ratxes de vent que van superar els 118 quilòmetres per hora.
També a la Ribera, les fortes ratxes de vent provocades per la borrasca Kristin, que en l’observatori de la xarxa d’Avamet situat a Sumacàrcer van arribar als 117 km/h —el màxim a la Ribera— van provocar la caiguda d’arbres, branques, teules, cornises o plaques solars en alguns punts d’algunes de les localitats de la comarca. També en les carreteres: el vent fins i tot va bolcar algun camió en l’autovia entre Alberic i el port de Càrcer. Els ajuntaments de la Ribera van tancar parcs i jardins i altres instal·lacions públiques i van aconsellar a la població que extremaren les mesures de seguretat.
Nevada amb incidències al Racó d’Ademús i a Castelló
A primera hora de la vesprada d’este dimecres, la superborrasca Kristin ja havia deixat precipitacions en pràcticament tota la Comunitat Valenciana. No només pluja: en forma de neu va afectar el Racó d’Ademús en l’N-330 i va deixar incidències a Sinarcas i Ademuz.
En les zones altes de l’interior de Castelló també es va registrar neu en punts elevats de l’interior, com l’àrea de Vilafranca i els Ports, a on va caldre mobilitzar equips de neteja en carreteres.
De fet, el Centre de Coordinació d’Emergències va establir la situació 0 del procediment d’actuació davant del risc de nevades en les comarques dels Ports, l’Alt Maestrat, el Baix Maestrat, l’Alt Palància, l’Alt Millars i l’Alcalatén, a Castelló, i al Racó d’Ademús, a València.
De borrasca a superborrasca
El portal meteorològic Meteored ja va avisar de la metamorfosi de la borrasca Joseph a superborrasca “gràcies a l’efecte Fujiwhara”, és a dir, al contacte entre dos centres de baixes pressions, que s’esperava que empitjorara encara més l’adversitat de l’oratge.
En concret, el centre de la borrasca Joseph acull una altra borrasca denominada Chandra. En les pròximes hores, l’acostament entre les dos produirà que una gire entorn de l’altra i que s’influïsquen mútuament, tant en la seua intensitat com en la trajectòria, fins al punt de formar una superborrasca que ha sigut batejada com a Kristin.
L’Aemet va activar els avisos grocs i taronja per vent de ponent en tota la província este dimecres. En l’interior sud, esta alerta implicava perill important, per això era nivell taronja. A més, també hi ha avís taronja en tot el litoral de València per un temporal marítim que pot ocasionar danys en la costa, amb ones d’entre dos i tres metres. A estos avisos se suma una alerta per nevades en la zona del Racó d’Ademús.
