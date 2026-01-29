L’abandó de la sala d’actes de l’IES Cid Campeador complix la majoria d’edat
L’IES Cid Campeador de València patix l’abandó de la seua sala d’actes des de 2005, després d’unes obres que mai van finalitzar i que han deixat l’espai inutilitzable durant quasi dos dècades
Podria dir-se que la deixadesa i la desídia s’han graduat en l’IES Cid Campeador de València. Encara que la festa de celebració no s’hauria celebrat en la sala d’actes d’este institut de la ciutat, perquè, simplement, està completament abandonada.
Des de fa quasi 20 anys, este centre educatiu del barri de Tres Forques demana que es reprenguen i acaben les obres de rehabilitació d’esta part de l’institut que mai van concloure i que van començar en 2005. Un calvari burocràtic i de “llançament de pilotes fora” ha provocat que el saló de l’Institut d’Educació Secundària Cid Campeador siga un magatzem abandonat que només conté part del material d’obra que l’empresa de construcció va deixar tirat sense mirar arrere. Perquè el local està impracticable: “L’empresa va arrancar tot el que hi havia, va portar el material per a iniciar les obres, però, al paralitzar-les, van abandonar una part del material ací”, explica Carolina Picazo, directora del centre.
Ella fa sis anys que treballa en l’institut i porta a penes tres mesos com a directora, però es nega al fet que l’apatia institucional deixe el centre sense sala d’actes i el barri sense un espai cultural en el qual “podrien organitzar-se multitud d’esdeveniments d’associacions de la zona”, explica a Levante-EMV.
En els últims anys, els avanços han arribat amb comptagotes. L’últim que els consta de manera oficial és que després de diversos intercanvis entre l’Ajuntament de València i la Conselleria d’Educació, esta última havia d’enviar una modificació del projecte, que, segons el consistori, mai els va arribar. Això va ser en 2023. Tanmateix, tres anys després, sembla que podria donar-se una altra espenta al projecte: donar la llicència d’obres i, a partir d’ací, traure-les a licitació i un altre viacrucis de paperassa i terminis. “Encara que fa tants anys que ens donen allargues que al final una ja no sap què pensar”, lamenta Picazo.
Unes obres sense projecte
L’IES Cid Campeador es va inaugurar l’any 1969 en la seua ubicació actual, el carrer Guillem Despuig, número 8. L’institut compta amb una sala d’actes amb capacitat per a 350 persones que, durant les dècades que va estar accessible, es va convertir en un espai fonamental per a activitats culturals, educatives i comunitàries.
Quan, l’any 2005, es van iniciar les obres de rehabilitació del centre, es va incloure de manera irregular la reforma de la sala d’actes, és a dir, no es preveia en el projecte inicial, sinó que es va incloure “de paraula” en la tercera fase de recondicionament integral del centre, segons recorda una professora de l’institut. Quan, després d’intervindre en la resta de l’institut, va arribar el moment d’arreglar el saló, “que no complia els requisits d’edificabilitat de l’època”, es va buidar i va arrancar completament. El problema va arribar després, quan el pressupost inicial de 58.000 euros es va transformar en més de mig milió d’euros.
Llavors, l’empresa pública encarregada de l’obra, Ciegsa, va paralitzar els treballs, i, 20 anys després, la ruïna s’ha fet forta en esta zona de l’institut.
“En altres instituts o col·legis concertats tenen uns equipaments envejables. Per què ens sotmeten a este abandó? Per què no podem tindre accés a un espai d’espectacles i cultura en el barri?”, es pregunta la directora de l’institut.
En esta reivindicació, el centre educatiu no està a soles. Caminen de la mà de l’Associació de Famílies d’Alumnes i de l’Associació de Veïns de Tres Forques. Antonio Góngora, president d’esta associació veïnal, recomana a este periòdic visitar l’espai: “Cal veure-ho per a creure-ho”, esgrimix referint-se al lamentable estat del que havia de ser la nova sala d’actes.
“Podria ser un lloc fantàstic perquè hi actuara el cor del barri o l’escola de música. Fa molts anys que demanem que s’acaben les obres i que s’incloga una porta d’accés directa a l’exterior, perquè, d’esta manera, amb l’autorització de l’institut, podria utilitzar-lo qualsevol estament cultural de la zona”, lamenta Góngora.
